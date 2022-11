The Kooks y Spoon calientan el escenario del Corona Capital

La noche tarde avanza y cada vez se pone mejor en el Corona Capital, en el escenario Corona Agua Rifada llegó el turno de la banda Spoon, que en tan sólo unos minutos logró conquistar a la gente con su propuesta musical.

Britt Daniel, Jim Eno, Alex Fischel y Gerardo Larios saltaron al escenario en punto 17:50 horas, cuando aún el sonido local tenía música de reggae.

“¡Qué onda mi gente! Muchas gracias, es un placer estar en México”, dijo Britt Daniel, vocalista de la agrupación texana de indie rock.

Lee también: Maluma es cuestionado por su participación en el Mundial de Qatar y abandona una entrevista en vivo

Si bien sus canciones no son precisamente para bailar, los asistentes no podían evitar mover su cuerpo al ritmo de la música, mientras más gente llegaba a este escenario.

“Muchas gracias, vamos gente ¿está todo bien? es un gusto estar aquí”, expresó Britt en español e ingles.

Para este momento la noche ya había llegado al Foro Sol y las chamarras, abrigos y hasta zarapes comenzaron a salir entre los asistentes, porque nuevamente la lluvia y ahora el frío comenzaba a sentirse.

Después de una hora de actuación llegó el momento en que Gerardo Larios tomará el micrófono y gritara a todo pulmón: “¡¿Qué pedo México?! estamos muy contentos de estar aquí ¡viva México cabrones!”, haciendo que la gente se emocionara y gritara a todo pulmón, mientras la banda cerraba su actuación con el tema “My bebe”.

En seguida en el escenario Vans llegó el momento de la banda británica The Kooks quienes comenzaron la noche con el tema “She moves in her own way”.

“Muchas gracias señores y señoritas”, expresó Luke Pritchard en forma de saludo a su público, con quien se disculpó por no haber asistido a esta cita el año pasado, pero al fin están aquí.

Lee también: Comediantes hablan sobre la cancelación de Platanito: Eso no es humor negro

Luke Pritchard (voz y guitarra), Hugh Harris (guitarra, teclados y bajo) y Alexis Nuñez (batería y percusiones) continuaron con su actuación con el tema Bad habit, poniendo toda su energía para lograr entusiasmar al público que aguantó el frío clima que llegó al Foro Sol.

En seguida los acordes de “Shine on” se dejaron escuchar y entre el público comenzaron a corearla, pero al final Luke expreso: “el mundo es hermoso, no importa lo que digan”.

“Cold Heart”, “Seaside”, “Do you wanna” y “Junk of the heart”, fueron los últimos temas que The Kooks eligió para cerrar su participación en el Corona Capital 2022.

“Los amamos, fue increíble haber estado esta noche”, fue como Luke Pritchard se despidió del público mexicano.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.