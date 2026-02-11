Consuelo Duval no duda en decir que sus fracasos amorosos, entre los que destacan tres matrimonios, han sido su culpa.

¿Las razones? Sabe que cuando se enamora llega a ser dependiente y ha llegado a caer en celos, algo que a intentado remediar en terapias.

“Cuando me enamoro, empiezo como a depender de los mensajes, de las llamadas; si no me llaman, ya me cambia el rollo del día. Tengo que trabajar aún mucho más en mi seguridad para no empezarme a sentir en riesgo si amo a alguien, para que no deje de amarme”, dice.

“Creo que es algo que me despierta el amor que yo no sé manejar. Y me acuso de haber sido como la culpable de mis fracasos. (He tomado) Muchísima terapia y es un camino bien difícil el autoconocerte y descubrir que hay partes de ti que te cag…, que ahí están y que se despiertan”,. agrega.

Entre las ex parejas conocidas de la protagonista de “La Familia P. Luche” e “Infelices para siempre" se encuentran el productor Alberto Ciruana, con quien sostuvo matrimonio, así como el actor y conductor Raúl Araiza, quien presuntamente la dejó por otra mujer.

Su primera pareja fue alguien llamado Ariel, con quien procreó a sus hijos y también actores, Paly y Michel.

La declaración sobre inseguridad amorosa por parte de Consuelo no es gratuita. Se da a su paso por la alfombra roja de la serie “Bodas S.A” de ViX, que estrena completa el próximo viernes (10 episodios), en la cual interpreta a una exitosa organizadora de fiestas de casados.

A pregunta expresa, asegura que por ahora no piensa en enamorarse.

“Ahorita no tengo la capacidad mental ni emocional para llevar una relación de amor”, indica.

Eso sí, cree haber mejorado en algunos aspectos gracias a la ayuda profesional.

“Ya tóxica no sería tanto, pero fui muy tóxica, creo que rayé hasta en la celotipia. Sí era como muy insegura, me sentía como mucho en riesgo y eso los narcisistas lo huelen y saben cómo manipular esas mentes y yo soy una mente débil en cuanto al amor se trata. No sé por qué ni qué razón, pero sí empiezo como en este rollo de ‘no me habló, ¿se habrá enojado’’”, cuenta.

El elenco de “Bodas S.A” está integrado, entre otros, por Gisselle Kuri (“Malvada”), Rubén Zamora (“Accidente”), Danae Reynaud (“Lady Rancho”) y Antonio de la Vega (“Club de Cuervos”), presentes en la alfombra. Se completa con Paly Duval, Christian Chávez, Michael Ronda y Paul Stanley.