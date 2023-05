Consuelo Duval rompe en llanto frente a las cámaras, ¿cuál fue el motivo?

Consuelo Duval se puso sentimental durante una misa que formó parte de las actividades en torno al comienzo de las grabaciones de la segunda temporada de “Tal para cual”, comedia que protagoniza, en donde no pudo ocultar las lágrimas que brotaron de sus ojos, debido a una conmovedora reflexión.

“Le agradezco mucho al cielo justo lo que decía el padre, la responsabilidad que tenemos como artistas de entrar a los hogares hacer que se olviden de todos los problemas", dijo la actriz mexicana.

“Yo coincido con él, el mundo se está enojando mucho, no está viendo pa´ dónde y siempre un momentito de alegría, de distracción, metiéndote al mundo de los nacos tan maravillosos te cambia el día, el humor y todo, una risa siempre es una caricia para el alma”, señaló al término de la ceremonia religiosa, la que tuvo lugar dentro de un foro de Televisa San Ángel.

Lee también: Boletos para ver a Luis Miguel, agotados en preventa para tarjetahabientes

Pero este no fue el único motivo por el que la comediante se sensibilizó, pues confió que se encontraba con sentimientos encontrados, debio a los nerviosos que le producían el arranque de los nuevos capítulos de "Tal para cual", los que se estrenarán -tentativamente- el 20 de agosto próximo por el canal Las Estrellas.

Tras el buen recibimiento del público, "Tal para cual" está por estrenar su segunda temporada. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Para Duval, aparecer en la televisión significa también una responsabilidad, pues su amor por la actuación es tal que confesó que cuando interpreta a un personaje, como es el caso de "Nacaranda", la fuerza de su papel se apodera de ella: “Nacaranda vive la vida, lo que más me conmueve mucho es que un personaje se meta en mi cuerpo y me transforme la vida, eso hace Nacaranda, yo en mi casa me chiqueo, pero ella de verdad brinca, mi cuerpo tiene otra energía, mi cabeza, mis ideas”.

Otra protagonista de este sitcom es Lorena de la Garza, a quien le sorprendió el regreso de los shows de comedia, pues por unos años dejaron de perder la atención que se les dio hace años, a principios de los 2000.

“Fue maravilloso volvernos a reencontrar y además en los mismos foros donde grabábamos ‘La hora pico’ hace muchos años atrás y prácticamente con el mismo elenco, entonces ha sido muy grato, caímos en blandito, se integran nuevos talentos, agradecidos de que el público no nos olvidó”, consideró.

Lee también: Gloria Trevi explota en pleno concierto, cansada de que le recuerden lo que pasó con Sergio Andrade

Además, el productor del programa, Reynaldo López, dijo a EL UNIVERSAL el nombre de las figuras invitadas que aparecerán a lo largo de la temporada que, a diferencia de la primera temporada -emitida en jueves- podrás sintonizar domingo a domingo; se tratan de Adrián Uribe, Eduardo Yáñez, Freddy y Germán Ortega, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Luis de Alba, Manuel “El Flaco” Ibañez, Arturo Carmonas entre otros.

“Tal para cual” se trata de un spin-off de “La hora pico” con sus personajes como Nacaranda (Duval), Nacacia (De la Garza), Paul Yester (Gustavo Munguía), El Costeño (Javier Carranza), Nacolás (Reynaldo Rossano) en un programa de comedia independiente.

En esta reunión, además, se aprovechó para celebrar el cumpleaños de Gustavo Munguía caracterizado como su personaje icónico de Paul Yester, un mesero retirado quien se encarga de cobrar la renta, a quien le cantaron las mañanitas, quien en varios momentos “aclaró” que no es niña, lo cual generaba risa de sus colegas.

“Muchas gracias, a nombre de todos”, expresó el humorista, mientra que Consuelo le expresó “felicidades niña”, respondiendo como “no soy niña”, pero ya en serio mencionó a la prensa que desea que este programa tenga mucho éxito.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc