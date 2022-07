En su cuenta de Instagram, hace unos días posteó una foto de sí misma de hace años.

En otra foto del recuerdo, la también comediante recordó cuando muy joven, ya tenía a sus dos hijos y se tenía que ir a trabajar, a pesar de que sus pequeños le pedían que no fuera.

A pesar de momentos difíciles como ese, Duval mira atrás y sabe que todo ha valido la pena, pues ja visto crecer y volar a sus dos hijos: Michel y Paly.

"Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también me epoderan. Bravo chingadera mayor. Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar con un "no vaya mamá, no vaya" clavado en los oídos y con una culpa que ardía. Todo ha valido la pena. Hiciste lo mejor que podías. Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney y has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar. Atte tu yo con el síndrome del nido vacío. Madre que amamantó @mich_duval. Madre que cargó en la espalra a su changuita @palyoficial".