Conoce a Lux Pascal, la hermana trans del actor Pedro Pascal

No caben dudas de que Pedro Pascal es el actor del momento. El actor chileno está disfrutando del éxito de la serie de HBO Max 'The Last Of Us', además hoy 1 de marzo de estrena la tercera temporada de 'The Mandalorian'. Sin embargo el actor suele llevar una vida muy sencilla y casi no habla de su vida privada.

Recientemente ha tomado mucha notoriedad pública la historia de Lux Pascal, la hermana menor de Pedro Pascal, quien también trabaja como actriz.

Leer más: Ellas son las famosas que han conquistado el corazón de Pedro Pascal, protagonista de "The last of Us"

¿Quién es Lux Pascal?

Lux Pascal es muy conocida en Chile, no solo por ser una talentosa actriz y por ser la hermana de Pedro Pascal, sino también porque es una mujer transgénero que ha trabajado mucho por los derechos de la comunidad LGBT.

Leer más: La broma de mal gusto que Pedro Pascal le hizo a Bella Ramsey en “The Last of Us”

Lux Pascal nació como Lucas Balmaceda Pascal, e incluso llegó a trabajar en la serie “Narcos” interpretando un papel masculino, pero en 2021 decidió abrir su corazón y habló sobre su transición de hombre a mujer, la cual pudo lograrse gracias a un tratamiento hormonal.



Foto: Lux Pascal. Fuente: Instagram @luxpascal

Lux Pascal incluso comentó en una entrevista que "su transición ha sido algo muy natural" para toda su familia y que desde que era más pequeña todo tenía claro que antes o después daría el gran paso.

Lux Pascal es además muy unida a su hermano Pedro, quien en varias ocasiones ha demostrado que está muy orgullo de todo el camino que ha transitado su hermana. "Él también es un artista y me ha servido de guía. Ha sido una de las primeras personas en regalarme las herramientas para conformar mi identidad", dijo Lux Pascal sobre el protagonista de “The Last Of Us”.

"Necesitamos más activistas trans que sean buenos, inteligentes e informados y que puedan convertirse en voces contra la transfobia, la homofobia y el racismo", sentenció Lux Pascal.



Foto: Lux Pascal. Fuente: Instagram @luxpascal

¿En qué proyectos ha participado Lux Pascal?

La hermana de Pedro Pascal ha actuado en la obra “La noche obstinada” de Pablo Rotemberg, ha trabajado en la serie “Los 80”, pero sin dudas su papel más importante antes de la transición fue el de Elías en la serie “Narcos”, donde también apareció Pedro Pascal.