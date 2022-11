Conoce la razón por la que Anya Taylor- Joy rechazó trabajar en Disney

El presente de Anya Taylor-Joy solo es de éxito a sus 26 años. La actriz acumula ocho premios importantes de la industria del cine, entre ellos: un Globo de Oro, un Empire, un Gotham y uno en el Festival de Cannes. En la actualidad sigue concentrada en sus proyectos artísticos y es una de las más exitosas de la pantalla grande.

En los últimos años, Anya-Josephine Taylor-Joy brilló en la serie “Gambito de dama” (2020) y las películas pertenecientes a la misma trilogía: “Fragmentado” (2016) y “Glass” (2019). Sus últimos proyectos han sido “Amsterdam” y “The Menu”, pero también ya se encuentra trabajando en “Furiosa”, la precuela de “Mad Max: Fury Road”.

El despegue de la carrera de Anya Taylor- Joy

Si bien también se la vio interpretar a Gina Gray en la serie diez veces premiada, “Peaky Blinders”, la actriz tuvo su despegue exitoso debido a la actuación en “La bruja”. Esta fue una película dirigida por Robert Eggers y se estrenó en 2015. El personaje de Thomasin fue el más significativo para la joven artista, así lo ha mencionado en sus entrevistas.

Gracias a ser seleccionada para interpretar a Thomasin, la modelo comenzó a ganar protagonismo en Hollywood y a ser convocada para más proyectos que resultaron exitosos. Pero este aspecto de su carrera podría haber sido diferente y así lo comentó en una entrevista reciente con Harper´s Bazar.

“Recuerdo que el mismo día me ofrecieron formar parte de un piloto para Disney Channel y fue tan emocionante que me ofrecieran algo que corrí por toda mi casa como una lunática”, mencionó en la entrevista. Y si bien no dijo a qué proyecto de ese año se refería, se puede inferir que podría haber sido: “Amigas cuando sea”, “Yo no lo hice”, “K.C. Undercover”,“Bunk’d”, “Atrapada en el medio”, “El mundo de Riley” o “Bizaardvark”.

“Tenía tan buen presentimiento sobre ‘La bruja’ que estaba dispuesta a dejar ir la experiencia de Disney para adentrarme en algo que para mí era desconocido, algo que se sentía sagrado”, fue parte de la revelación que dejó la actriz en la entrevista reciente.