Conoce la plataforma que ofrecerá contenido japonés doblado y subtitulado al español

Las y los amantes de la animación y contenidos japoneses en México pueden disfrutar, a partir de ahora, de una plataforma cuya principal característica es que todo su contenido está doblado y subtitulado al español pero desde su idioma original y no desde el inglés, como suele ocurrir, lo que permite mayor fidelidad en cuanto a contenido.

Se trata de Anime Onegai por ANIMEKA, una plataforma de animación japonesa que distribuye contenido directamente a México.

“Una cosa muy interesante es el hecho de que contrario a lo que pensábamos y contrario a lo que habíamos visto con nuestros aliados de EU, la gente ve muchísimo más el doblaje que la versión subtitulada, hace diez años era un patrón completamente inverso dentro de los fans de la animación japonesa, hoy día no es así”, dijeron los responsables de doblaje durante el lanzamiento de la plataforma.

Anime Onegai por ANIMEKA estuvo 18 meses a prueba para llegar al momento de su lanzamiento este 18 de abril, y cuenta con distintas modalidades de pago y contenido para sus clientes, que van desde uno gratuito hasta otro con un costo menor a 60 pesos mensuales.

Empresas como Toei Animation, Shueisha y la Televisora TV Tokyo han apoyado esta plataforma. En la segunda mitad del año se estrenarán dos contenidos de Toei que nunca se han doblado ni terminado, comentaron, así como títulos que no se han explotado ni impulsado en territorios como este.

“Sí vamos a tener una mayor cantidad de animaciones recientes, el mercado de la animación japonesa, la demanda es mucho más grande que la oferta en este momento”, dijeron durante la presentación.

Una de las fortalezas de dicho proyecto es la posibilidad de generar empleo a actores y actrices de doblaje que se encargan de dar voz en español a los personajes de las animaciones niponas.

Montserrat Aguilar, Juan David Allende Bello, Ale Delint y Ana Liz Sánchez son los directores de doblaje de este proyecto, y durante la presentación enfatizaron la importancia de contar con actores y actrices de distintos lugares.

“Queremos ampliar el horizonte, a raíz de la pandemia hemos encontrado vías en el doblaje para seguir trabajando desde casa, esto nos abre el horizonte de trabajar con talentos de otros países y en full moon podrán encontrar actores de otros estados y ya tenemos a una actriz que está trabajando desde chile”, agregaron.

Entre los servicios que esta plataforma ofrece al cliente se encuentran un canal en vivo 24 hrs. los siete días de la semana, con un contenido dedicado en su totalidad a la animación japonesa, con estrenos semanales exclusivos

Los usuarios podrán descargar la aplicación de esta plataforma en Android y IOS y además, descargar los contenidos para verlos offline.

Durante la fase de prueba, informaron, 400 mil personas consumieron su contenido, por lo que la tirada ahora es convertirse en uno de los proveedores de contenido japonés más importante en México.

Actualmente la plataforma cuenta con 120 títulos que dijeron, irán aumentando en número con el paso del tiempo.

Los contenidos de dicha plataforma serán no solamente animación sino también películas actuadas y de temáticas variadas, algunas para público mayor de 18 años.

Entre los títulos que el público podrá ver se encuentran Uta no prince-sama 1000%, serie de 13 capítulos cuyo doblaje fue dirigido por Juan David Allende Bello.

The Qwaser of Stigmata; Break Blade; The “Hentai” prince and the stony cat; Hyakka Ryoran, Samurai bride, Horimiya y Full moon/Buscando la luna llena, son otras de sus apuestas.

Los planes de la plataforma son Plan ZERO: que incluye contenido subtitulado, definición sd con publicidad. El plan MIGOT incluye el canal OnegaI las 24 horas, contenido subtitulado y contenido doblado, así como definición HD, todo por un costo de 35.10 pesos mensuales. El plan Yoroshiku tiene todo su contenido doblado y descargable en dispositivos móviles, más contenido subtitulado, definición HD por una suscripción mensual de 46.49 pesos y anual de 464.90 pesos. y el plan GO GO NYAMI tiene todo lo anterior por un costo anual de 55.73 al mes y 557.30 al año.

Puedes conocer más de esta plataforma aquí:

https://www.animeonegai.com/es/page/home

