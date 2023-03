Conoce la película romántica de Netflix que arrasa en marzo

La plataforma de streaming Netflix está sumando todo el tiempo a su catálogo películas y series que rápidamente se vuelven un éxito.

Recientemente añadió a su colección la película española “Eres tú”, la cual ya se posiciona dentro del Top 10 de las películas más vistas en Netflix.

¿De qué trata “Eres Tú”?

"Javier puede ver el futuro… y por fin sabe quién es el amor de su vida. Solo hay un problema: es la novia de su mejor amigo", indica la sinopsis del filme que es un éxito en Netflix.

La película furor de Netflix cuenta con la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, y está protagonizada por Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Abaitua, Gorka Otxoa, Pilar Castro, Fabia Castro, Ninton Sánchez, Lara Oliete, Mauro Muñiz De Urquiza, Adrián Fernández Sánchez, entre otros.

La cinta de Netflix tiene una duración de 96 minutos y si bien es catalogada como una película romántica, también tiene muchos momentos de comedia.



La nueva película de Netflix ha recibido muchas críticas positivas no solo por parte de los expertos en cine, sino también por el público en general.

“Una pasada”, “Me encantó la peli”, “La acabo de terminar de ver y la amé, sin dudas quedará grabada en mi memoria”, “A mí también me gustó la película y las veces que tiraste esos comentarios graciosos (deben tener algún nombre específico que en este momento no me salen) pero quiero saber dónde queda ese lugar donde venden tantos libros. Si alguien me pudiera decir, sólo estuve una vez en Madrid pero este año quiero volver e ir directamente ahí”, son solo algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram Álvaro Cervantes, el protagonista de “Eres tú”.

Muchas personas decidieron ver la película “Eres tú” porque se dieron cuenta que el protagonista (Álvaro Cervantes) es el mismo actor que interpretó a Pollo, uno de los personajes de la película “A 3 metros sobre el cielo”, una de las cintas más exitosas del cine español.