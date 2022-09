Conoce la increíble fortuna de Ana Bárbara

Ana Bárbara es una de las cantantes más exitosas de nuestro país. Hits como "Bandido", "Reza y Reza" o "Mala racha" le permitieron ganarse el cariño y el reconocimiento del público alrededor del mundo.

Como te mencionamos en el párrafo anterior, la carrera musical de Ana Bárbara está repleta de éxitos, los cuales le han permitido amasar una increíble fortuna a sus 51 años. Es por esa razón que hoy haremos un repaso por las ganacias que ha recibido la cantante en toda su vida artística.

Ana Bárbara lleva más de 30 años de carrera y ha logrado instalarse en el ambiente de la música regional mexicana como una de sus principales exponentes. Según el portal Celebrity Net Worth, el patrimonio de la cantante asciende a 25 millones de dólares. Esta cifra surge en base a las propiedades, una empresa y algunos restaurantes que Ana tiene en México.

¿Cuáles han sido los logros que Ana Bárbara consiguió a lo largo de su carrera?

Ana Bárbara obtuvo un premio Grammy Latino en el 2005 y fue nominada al Grammy en el 2006. Además, la cantante tiene una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas (la cual fue develada en el año 2016) y es una gran referente de la música regional mexicana.

Foto: Ana Bárbara. Fuente: Instagram @anabarbaramusic

En cuanto a sus éxitos, podemos nombrar "Nada", "La trampa", "Me asusta pero me gusta", "Ya no te creo nada", "No lloraré", "Cómo me haces falta" y "Quise olvidar", "Te regalo la lluvia", entre muchos más, los cuales le permitieron a Ana Bárbara convertirse en una verdadera estrella de la música mexicana.