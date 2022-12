Conoce a la doble caribeña de Jennifer Lopez

“¡Gracias 100K! Estoy agradecida por todos ustedes. Gracias por el apoyo y todos los hermosos comentarios”, fue el epígrafe que escribió la doble caribeña de Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram, al compartir una secuencia de fotografías en donde se la puede ver lookeada de verde y con globos de color cobre.



La doble de JLo es dominicana y es maquilladora artística. Como bien mencionó en la red social de la camarita, la joven ya superó los 105 mil seguidores en la plataforma y agradeció el gesto con unas fotos de festejo. El parecido con la esposa de Ben Affleck es realmente increíble y los internautas no cesan de recordárselo en los comentarios.



Desde la ciencia, este hecho se puede explicar porque existen varias personas en el mundo con las que quizás no tengamos ningún tipo de relación o vínculo y se parecen físicamente a nosotros. En este caso, la protagonista de “Marry Me” ya tiene a su casi gemela en República Dominicana.



Al igual que la cantante, la joven es realmente bella y se llama Eve. En su cuenta de Instagram se pueden ver sus trabajos artísticos en make up y además suele dejar algunos tips o breves tutoriales para maquillarse según la ocasión.



Según la información que ha proporcionado en la red social a través de fotografías, Eve está casada y tiene dos hijos. En algunos de sus contenidos, la joven maquilladora ha hecho paralelismos entre su rostro y el de la intérprete de “Let's Get Loud”, destacando cómo maquillar algunos rasgos faciales.



Los comentarios acerca del parecido siempre llegan. “Por qué está chica no tiene más seguidores si es la más parecida a Jennifer López que he visto”, “Te ves idéntica a ella sin maquillaje”, “Necesitas ser su extra de película” y ¿Esta no es Jennifer Lopez? ¡Wow!, han sido algunos de los miles y miles de comentarios que le han dejado a Eve.