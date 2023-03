Conoce el perfume favorito del rey Carlos III, según el príncipe Harry

El lanzamiento de “Spare”, la biografía del príncipe Harry generó muchas polémicas, no solo por los secretos íntimos que reveló, sino también porque brindó datos personales de algunos de sus familiares.

En su biografía, el príncipe Harry contó cómo fue que se enteró del fallecimiento de su madre, Diana de Gales, pero también detalló detalles sobre la rutina nocturna de su padre, el actual rey Carlos III.

Entre algunos de los detalles que cuenta el príncipe Harry en “Spare”, se revela cuál es el perfume preferido del monarca.

“Mi padre pasó a vernos un momento de camino a la cena. Llegaba tarde, pero con cierta teatralidad levantó una de las tapas de nuestra cena y olisqueó con delectación. Siempre olía las cosas. La comida, las rosas, nuestro pelo. Debió de ser sabueso en una vida anterior”, comienza diciendo el príncipe Harry.

“A lo mejor olfateaba con tanto ahínco porque costaba captar cualquier otro olor por encima de su propia fragancia: ‘Eau Sauvage’. Se embadurnaba con ella las mejillas, el cuello y la camisa. Floral, con un ligero toque acre, como de pimienta o pólvora; la elaboraban en París, o eso ponía en el frasco”, relata el duque de Sussex sobre el perfume preferido de su padre.



“Eau Sauvage” es una fragancia que lanzó la reconocida marca Dior hace muchos años. La misma tiene una composición estricta, simplificada, aérea y despojada de todo efecto especial, es la fragancia que, por su frescor floral discreto pero persistente, simboliza la juventud por excelencia.

Lo más sorprendente de todo es el precio de la fragancia, pues está al alcance de cualquier bolsillo y es fácil de encontrar en prácticamente todo el mundo. En México, su valor oscila entre los 2 mil y 2 mil 500 pesos.



