Confirma Dulce que la mujer asesinada en el Suntory es la cantante Yrma Lydya

La cantante Dulce confirmó que su compañera de profesión Yrma Lydya Gamboa fue la mujer asesinada la noche del jueves en el restaurante Suntory de la Colonia Del Valle presuntamente a manos de su pareja sentimental.



"Es muy impactante que se le arranque la vida a cualquier persona pero más a una muchacha de 21 años que tenía la vida por delante que estaba tan llena de sueños", expresó Dulce a EL UNIVERSAL.



Impactada, dolida y triste, Dulce dijo que el próximo sábado compartiría escenario con Yrma Lydya, toda vez que la joven formaba parte del espectáculo GranDiosas.

Dulce se encuentra actualmente en Los Ángeles California, donde se presentará en el show junto a artistas como Rocío Banquells, Manoella Torres, María Conchita Alonso, entre otras; todas ellas aguardaban la llegada de Yrma Lydya,.



“El problema no es que ella esté o no para el show, el problema es que mataron a una joven que tenía toda su vida por delante, es una aberración”, recalcó la intérprete de “Tu muñeca”.



Dulce detalló que su relación con Yrma no era íntima ni databa de muchos años, pero el grupo siempre la recibió con los brazos abiertos; además la amistad entre las cantantes comenzaba a crecer justo ahora.



“Nos vimos hace tres días, estuvimos en mi casa escuchando unas canciones, nos fuimos a comer con su mamá, empezaba la amistad", detalló.



Respecto a la relación que mantenía con el ahora detenido, la también actriz detalló que nunca notó conflictos: "Ella salía con un señor que para mí era un caballero, nunca le vi ningún gesto de violencia, yo no sé lo vieron otras personas".



“A pesar de la diferencia de edades yo veía que se llevaban bien, la verdad no entendí qué fue lo que pasó”, aseguró.



La relación entre Jesús "N" y Lydya aún es incierta, e incluso su excompañera de escenario desconoce cuál era el estatus.



"No sé exactamente si era su esposo, algunos decían que sí otros decían que no", aseguró Dulce.



Pese al deceso, Dulce junto a sus compañeras continuarán con sus planes en Los Ángeles, pues, comentó, “lamentablemente el show debe continuar”.

bmc