Conciertos y festivales pospuestos o cancelados en México por el Covid-19

Ricky Martin

El cantante boricua tendría una extensa gira por el país titulada Movimiento, la cual decidió suspender desde la primera fecha, programada en Monterrey el pasado 13 de marzo.

El tour abarcaba las ciudades de Torreón (14 de marzo), Guadalajara (18 de marzo), Querétaro (20 de marzo), CDMX (21 de marzo), Toluca (24 de marzo), Aguascalientes (25 de marzo), Veracruz (27 de marzo), Puebla (28 de marzo), San Luis Potosí (1 de abril) y León (2 de abril).

No se han anunciado cuándo el cantante repondría sus fechas.

Alejandro Fernández

El cantante mexicano pospuso su concierto en el Auditorio Nacional el 14 de marzo con el que presentaría en la ciudad su gira titulada “Hecho en México”, misma que tiene fechas anunciadas a partir del 19 de marzo en la Plaza de Toros de Morelia y hasta el 10 de diciembre en Barcelona España.

La nueva fecha anunciada para es el jueves 15 de octubre y los boletos adquiridos previamente comprados serán válidos para este evento.



Rodrigo y Gabriela

El dueto de guitarristas Rodrigo y Gabriela se presentarían en el Teatro Metropólitan el 18 de marzo. Luego de cinco años sin entrar al estudio, promueven su nuevo material “Mettavolution”, disco se colocó en el Top de los 6 mejores álbumes de la NPR durante la semana de su publicación.

La información de la nueva fecha será compartida más adelante. Los boletos previamente comprados podrán ser utilizados para esta nueva fecha.



Portugal. The Man

La agrupación estadounidense liderada por John Baldwin Gourley comenzaría sus presentaciones en el Festival Vive Latino, con una fecha posterior en Guadalajara el martes 17 de marzo.

Ambos conciertos fueron cancelados repentinamente pero en el caso del show en el Teatro Diana, de Guadalajara, habrá un reembolso que estará disponible a partir del miércoles 18 de marzo.



31 Minutos



Tremendo Tulio Tour, de 31 minutos, se presentó en el Festival Vive Latino y, al día siguiente, postergó sus fechas. Se presentarían en Aguascalientes (17 de marzo), San Luis Potosí (18 de marzo), Guadalajara (20 de marzo) y Mérida (22 de marzo).



Se anunció que los shows serán programados para siguientes fechas.

Zoé

Para festejar 10 años de su unplugged titulado “Música de fondo”, la agrupación mexicana comenzó una gira con la que tuvieron algunas presentaciones en eventos como los Spotify Award y el festival Vive Latino el 15 de marzo.

Sin embargo, la celebración fue pospuesta como medida preventiva, por lo que los conciertos programados en Puebla (18 de marzo), Monterrey (19 de marzo) y Querétaro (25 de marzo), suspendidos hasta nuevo aviso.

Los boletos adquiridos previamente para estas fechas serán válidos en las nuevas presentaciones, para las que aún no hay fechas definidas.



Lucybell

La banda chilena, Lucybell, regresaría a México en 18 de marzo en El Plaza Condesa, el show sería la antesala de la celebración por tres décadas de carrera.

Se informó que la nueva fecha sería compartida más adelante y que los boletos previamente comprados podrán ser utilizados para esta nueva fecha.



Tame Impala + MGMT

La noticia de que los australianos no se presentarían en el Foro Sol comenzó a partir de que la banda abridora MGMT anunció a través de redes sociales que su llegada a México no sería posible, debido a los acontecimientos.

Posteriormente se confirmó que la presentación de Tame Impala en compañía de MGMT el 19 de marzo quedaba pospuesta; de la misma manera las fechas adicionales de MGMT en México: el 17 de marzo en Puebla y el 23 de marzo en Guadalajara.



Pal Norte

Con The Strokes y Tame Impala a la cabeza de este festival, uno de los más importantes del país, el gobierno de Nuevo León decidió posponer.

Estaba programado para el 21 y 22 de marzo en el Parque Fundidora, entre otros artistas destacan El Tri, Foster The People, Iggy Azalea, Juanes, Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte, entre otros.

Está programado para realizarse el segundo semestre del año.



Martin Barre, Jethro Tull

El legendario guitarrista Martin Barre, cuatro décadas guitarrista de Jethro Tull, celebraba medio siglo de la agrupación con un show el 20 de marzo en el Auditorio Blackberry.

El artista dijo que correspondía a promotores en los distintos países de sus giras si se cancelaban o posponían sus fechas.

Danny Ocean

El intérprete de “Me rehúso” anunció la cancelación de su show en el Plaza Condesa que se llevaría a el 20 de marzo.

El nuevo concierto cambiará no sólo de fecha sino también de lugar, será el 21 de agosto en el Pepsi Center y los boletos que ya habían sido comprados serán válidos para este concierto.

Sasha Sloan

La cantante y compositora Sasha Sloan llegaría este 19 de marzo como parte de su gira “Let’s Get Sad”. En Galera, lugar ubicado en la doctores, presentaría su nuevo EP titulado “Self Portrait”.

Oficialmente el concierto de Sasha Sloan fue pospuesto, no cancelado. Los promotores aclararon que, luego de anunciar la nueva fecha, los fanáticos podrán utilizar los boletos comprados para la nueva fecha.

Kacey Musgraves

La artista de música country que ha sido seis veces ganadora del premio Grammy, Kacey Musgraves anunció en mayo su primer concierto en México, el cual se llevaría a cabo el 21 de marzo en El Plaza Condesa.

Musgraves utilizó posteriormente sus redes sociales para dar la noticia de la suspensión del mismo dejando claro que los boletos ya adquiridos podrían utilizarse en la nueva fecha.

Finalmente, a través de Twitter, la estadounidense confirmó que la presentación sí se llevará a cabo en el mismo lugar a las 20:00 horas el 10 de diciembre del 2020. Además, detalló que para este show tendrá como invitada a la cantante mexicana Vanessa Zamora.

NEW TOUR DATE FOR MEXICO CITY! DEC 10 https://t.co/OcFzFbGGla pic.twitter.com/wTHHv6LMXy

Paulo Londra

Paulo Londra anunció que interpretaría en México su nuevo material discográfico titulado “Homerun”. Además de la Ciudad de México el 21 y 22 de marzo en el Auditorio Nacional, el cantante también se presentaría en Guadalajara (el 18 de marzo), Monterrey (20 y 21 de marzo).

El argentino canceló todas sus presentaciones. Los organizadores anunciaron que los asistentes podrían solicitar su reembolso a partir del 24 de marzo; puede hacerse en en puntos de venta de Ticketmaster y, para compras en línea, el reembolso se procesará de manera automática a partir de esa fecha.

Charli XCX

La cantante y compositora inglesa lamento en Twitter tener que posponer su concierto en El Plaza Condesa que tendría lugar el martes 24 de marzo.

Charli aseguró que su concierto se llevará a cabo en el futuro y que los boletos ya obtenidos podrán ser utilizados en el nuevo show.



Festival Vaivén

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, el festival que se lleva a cabo cada año en Jardines de México, Cuernavaca fue pospuesto con nueva fecha el 10 de octubre.

Los organizadores dijeron que los boletos ya adquiridos serán válidos en la nueva fecha, sin embargo, si alguien ya no puede asistir tendrá que estar atento a los nuevos avisos para recuperar su dinero.

Hellow Festival

El Hellow Festival tendría su primera edición en la Ciudad de México el 28 de marzo y fue uno de los primeros en cancelar debido a la contingencia sanitaria.

El evento se realizará en donde estaba programado, el Parque Bicentenario, el 14 de noviembre de 2020. “Nuestra prioridad siempre va a ser por el bienestar y seguridad de todos los implicados de cada una de sus ediciones: asistentes, bandas, patrocinadores, medios y staff”, anunciaron en un comunicado publicado en sus redes sociales el 13 de marzo.

Aviso importante para todos nuestros Hellowers, we are all in this together #HellowCDMX pic.twitter.com/8EIQiadS63

— Hellow Festival (@HellowFestival) March 13, 2020