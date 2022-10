Concierto icónico de Billy Joel podrá ser visto en cines 

Uno de los conciertos más icónicos del famoso pianista Billy Joel se va a proyectar por dos días únicos en una cadena de cines mexicanos.

El pianista de origen estadounidense ganó fama luego de lograr más de 40 hits desde 1973. Actualmente no se presenta en conciertos en vivo con regularidad, sino que es muy selectivo con sus presentaciones por lo que disfrutar de uno de sus shows puede ser una experiencia única.

La última vez que el también cantante vino a México fue en marzo del 2020 justo antes de que se declarara obligatorio el confinamiento por pandemia, aquella presentación en el Foro Sol representó su regreso después de 13 años y vino con la consigna de despedirse del público mexicano en lo que fue anunciado como un ‘último concierto’ en el país, por lo que ahora disfrutarlo en pantalla sea quizá la única forma de ver su show.

El compositor ha vendido más de 100 millones de discos y esta proyección planea ser una conexión entre los fans arraigados de Joel y las nuevas generaciones que se interesen por la creación del músico incluido en el Salón de la fama del rock and roll.

Algunas de las canciones de Joel que siguen siendo icono y que interpreta en este concierto son "Piano Man" y "Uptown Girl" que en el año 2000 reinterpretó la boyband irlandesa Westlife.



El concierto titulado “Billy Joel Live At Yankee Stadium” se llevó a cabo en 1990 en el antiguo estadio de los yankees en el Bronx, de donde Billy es originario, fue parte de la gira de su álbum “Stormfrom”, su onceavo disco, en el que también se incluyó el tema "We Didn't Start the Fire".

Los cines que tendrán proyecciones la noche del 5 y 9 de octubre son: Cinemex Reforma 222, Insurgentes, Parque Delta, Encuentro Oceanía, Lindavista, Patriotismo, Universidad, Galerías Insurgentes y Plaza Tlalne En horario de 19:00 a 22:00 horas.

El concierto original ha sido reeditado para dejarlo en 4K y con sonido Dolby Atmos, para generar a los asistentes la sensación atmósfera de que el concierto está sucediendo en vivo.

Además también se está preparando una película biográfica sobre los inicios del pianista.



rad