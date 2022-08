Con Yordi, integrante de Pandora cuenta como se le declaró el esposo de una gran amiga

Por alcanzar las y los tres millones de suscriptores en su proyecto "La entrevista de Yordi Rosado", el conductor celebró con quiénes fueran sus madrinas del concepto; la agrupación Pandora.

Si bien las entrevistas en la plataforma de YouTube comenzaron con la participación de Kalimba, la idea comenzó con un concepto llamado "Pandora sin alcoholímetro", y en la tradicional entrevista con Yordi as integrantes revelaron sus secretos.

Pandora es un grupo de música pop y balada, el cual durante la década de los años 80, realizó éxitos que siguen escuchándose en nuestros días uno de los más recordados es 'Cómo te va, mi amor'.

Sin embargo de sus tres integrantes Mayte, Fernanda e Isabel quien contó la historia más memorable fue Fernanda Meade, pues recordó cuando el esposo de su amiga de quién prefirió no revelar su nombre le declaró su amor.

Lee también: JLo estalla contra invitados que filtraron videos de su boda: "Es un robo"

Fernanda relató que tras dar el salto a la fama con Pandora, comenzó a llegarle a su casa un arreglo de flores, que tenía una nota escrita a máquina, en donde se referían a ella como "María", nombre que no usa artísticamente. Además, recibía mensajes felicitándola por sus giras, de las cuales no había forma de saber en ése entonces.

Todo terminó un día en un restaurante con un "grupo de amigos muy queridos". Estaban en una mesa larga, cuando llegó un mesero diciéndole que le hablaban por teléfono.

"Voy, me acerco al teléfono y me dijo 'nadie le está hablando pero tome la bocina' y me dijo 'me obligaron a darle esto: tómelo u siga haciendo como que habla por teléfono'", cuenta.

Fernanda señaló que su amiga ya le había contado que no estaba bien su matrimonio, pero nunca pensó que su esposo quisiera tener una relación con ella.

De regreso en el coche, ella terminó en el automóvil de él en la parte trasera. Fernanda contó que puso el espejo retrovisor viéndola y esporádicamente ponía la mano de modo que hiciera contacto con ella.

Si bien Fernanda recuerda que hubo historias prefirió no entrar en detalles, pues su padre le aconsejó no seguir con alguien en quien no confiaba, aquel hombre finalmente murió, pero Fernanda no explicó los motivos de su fallecimiento.

Lee también: ¿Cómo era la relación de Carlos Rivera con su padre, su fan número uno?