Con un estadio abarrotado y una imagen casi perfecta, así arrancó Luis Miguel su gira en Argentina

Por un segundo, el público en el Movistar Arena se paraliza. Reina la expectativa. El reloj marca las 21:00 horas y todos los asistentes explotan de ansiedad: es la hora pautada para que Luis Miguel de inicio al primer show de su gira 2023, en Argentina. Apenas el cantante desliza un pie sobre el escenario, estallan los gritos y los aplausos. Los acordes de “Será que no amas“ marcan el comienzo del recital, y la respuesta que se recibe no es posible de describir con palabras, se trata de emoción en estado puro.

De muy buen humor, la segunda canción fue “Amor, amor, amor”, y luego siguió con “Suave”, dando pistas de que el setlist estaría repleto de los hits más importantes de su extensa carrera. Para el cuarto lugar, el cantante eligió un viejo tema que cobró un segundo aire gracias a "Luis Miguel, la serie", “Culpable o no”. A pesar de haber entrado tarde a la canción, sin perder la sonrisa se acomodó rápidamente. El público, a su vez, confirmó que este es uno de los “nuevos” himnos de "El Sol", coreando la letra de principio a fin.

Llegarían luego otros temas conocidos por todos: “Dormir contigo” y “Te necesito”, una canción que le permitió moverse con soltura por el escenario, sin perder la elegancia (para la ocasión, Luis Miguel eligió un clásico traje negro combinado con una impecable camisa blanca, un look que lo acompaña en su imagen de galán atemporal).





El tema de 2010 “Es por ti”, sirvió para calmar a los fanáticos; sin embargo, con “Hasta que me olvides”, la comunión entre el artista y su público argentino quedó otra vez evidenciada. En los 35 primeros minutos del show no hubo ni siquiera un saludo. No hizo falta. El público quiere escucharlo cantar y celebra junto a él este buen momento profesional.

Después de “Dame”, la pantalla gigante anunció que llega uno de los momentos más esperados. “Boleros”, se lee detrás del cantante, que comenzó a entonar con fluidez clásicos como “No me platiques más”, “Usted”, “La puerta” y “La barca”. Cuando llega el momento de “Inolvidable”, Luis Miguel vuelve a imprimirle swing a un show que hasta el momento resultaba impecable.





Con el público vibrando, el intérprete sacó de la manga un par de ases que dejaron a las miles de almas que abarrotaron el Movistar Arena delirando: “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”, dos de sus más grandes éxitos. Para agregar más tensión al momento, Luis Miguel se acerca a la platea y toca las manos que se le acercan. Después, llegaron otros dos clásicos de Manzanero, “Como yo te amé” y “Somos novios”,

El Sol inició así este jueves por la noche el primero de los 66 shows de la gira que lo trae de regreso a los escenarios. El país en el que más presentaciones dará será México, con 13 conciertos confirmados. Todos los shows del Tour 2023 están agotados y, posiblemente, no se agreguen más por este año.

Para su vuelta a los escenarios después de cuatro años de ausencia, Luis Miguel se preparó físicamente y se abocó a pulir su mejor versión. Exigente, perfeccionista y detallista, además se mostró mucho más delgado. Al parecer, este profundo cambio interior y exterior tuvo una mentora: Paloma Cuevas, su nueva pareja.

