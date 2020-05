Con Óscar Chávez se fue el último de los grandes: Guadalupe Pineda

Además de dejar un gran legado cultural, Óscar Chávez deja una lección de aprendizaje, de búsqueda y sobre todo de lucha incansable comenta Guadalupe Pineda, quien en su último disco pudo contar con la participación del cantautor.

“Se fue una leyenda de México, un hombre muy importante en la cuestión cultural, el legado que nos deja a los mexicanos y al mundo es muy importante, es un archivo muy importante de todas las recopilaciones de canciones que él hizo a lo largo de toda su vida, los temas que cantó, que interpretó, del cancionero popular mexicano, que es un rescate que hay que conservar como un gran tesoro”, comentó Pineda a EL UNIVERSAL.

La intérprete de grandes temas como “Yolanda”, “Historia de un amor”, entre otras, comentó que alcanzó a tener la fortuna de convivir con el “Caifán mayor” en los últimos años de su vida, al hacerle un tributo en su disco “Homenaje a los grandes compositores”, en donde pudo grabar “Por ti” junto al compositor.

“Nos encontramos en esta grabación, fue en vivo, nos tocó estar en la madrugada, ya todos los artistas participantes empezaron a cantar conmigo ya tarde, junto a Óscar, que llegó muy sencillo y sólo, estuvimos ensayando en mi camerino el tema varias veces, después estuvimos tomándonos unos tequilas muy contentos, felices de estar juntos y poder cantar este tema”, compartió.

“Hay muchas anécdotas, porque a Óscar lo conozco desde hace muchos años, venimos de una raíz del arte y cultura de México, entonces yo lo admiré desde muy jovencita, es un maestro, se va el último de los grandes de su generación, de los mayores, porque todos los que lo admirábamos y que éramos muy jóvenes, aprendimos de él, en fin, toda una generación que se nos fue”, abundó.

La cantante informó que tratará de interpretar, en su próximo streaming en sus redes sociales, el tema “Por ti”, mientras que pasa toda la contingencia sanitaria que se vive en el país por el Covid-19, en donde se le podrá realizar el gran homenaje que se merece “El gran maestro”.

“Es muy desafortunado y muy triste este momento, yo desde ayer, que me enteré que estaba hospitalizado, le marqué a su manager y me lo confirmó, pero bueno teníamos la esperanza de que saliera adelante porque Óscar siempre fue un hombre muy fuerte y bueno ya tenemos la noticia que no la libró y me siento muy consternada”, expresó.