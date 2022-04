Con “locuras”, Majo Aguilar renueva el mariachi

Su infancia transcurrió entre música regional, campo y la compañía de sus abuelos, dos de los más grandes exponentes de la música ranchera en el país: Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Desde muy temprana edad, Majo supo que ser cantante de mariachi era su vocación, y aunque tuvo la oportunidad de debutar en un escenario al lado de su abuelo, la gran figura Antonio Aguilar, pasaron muchos años para ver realizado su sueño a nivel profesional.

“Siempre me gustó la música, fui la niña de los festivales, estaba muy chiquita, de seis, siete, ocho, nueve años ya me veía cantando en los escenarios; quería hacerlo con todo mi corazón”, dice.

“Con mi abuelo solamente canté en una gira que organizó mi tío Pepe, que se llama La gira del adiós, y al final, los nietos cantábamos junto con él ‘Triste recuerdo’, de mi abuelito”.

Ante la negativa de su padre, Antonio Aguilar, Jr., de que debutara como figura infantil en el regional, tuvo que conformarse con las bohemias al lado de su abuela, una de las máximas fans de su voz y quien con su experiencia le dio uno de los mejores tips que hasta la fecha atesora: cantar con el corazón.

Si bien su formación fue en el género tradicional, Majo busca renovar al regional mexicano y su primer gran prueba la tendrá en el festival Pa’l Norte, en el que actuará este sábado 2 de abril.

Desde el vestuario hasta el set que tiene listo para este banquete musical tienen la intención de mostrar la esencia de Majo como nueva exponente del género.

En los 40 minutos que durará su actuación, incluirá temas conocidos por la gente y otros como “No voy a llorar”, su primer sencillo como solista. “Todavía” de La Factoría, “A quién le importa”, de Alaska, “Como la flor”, “I will survive”, “Que te ruegue quien te quiera”, del Recodo, “A través del vaso”, “Y todo para qué”, de Intocable, y “Triste recuerdo”, todas con banda, serán parte de los popurrís.

“La gente va a decir: ‘¿qué está pasando?’ Y en mariachi voy a hacer más o menos algo igualito. Me gusta hacer ese tipo como de locuras”, reconoce.

Con todo el respeto que le merece el traje típico de mariachi, afirma, Majo participa también en el diseño del atuendo que usará ese día y que podría ser de mezclilla, respetando la esencia de un traje clásico de mariachi.

Presentará 40 minutos de éxitos en versión banda en Pa'l Norte.

No se cierra en la música

Para Majo no hay límites y por ello está abierta a las propuestas que pudieran surgir incluso en géneros como el urbano, por ello aplaudió a Karol G cuando en una entrega de premios se hizo acompañar de mariachi.

“¡Qué fregón! Y si se pone a cantar más gente, mejor, pero con respeto, no para denigrar al género. Cuando la vi cantando ranchero me emocionó muchísimo porque dije: ‘Todas las chavitas que la idolatran se van a acercar al mariachi’. Eso es lo que tenemos que buscar. Hay que aceptar que es ahorita el género. Hacer una colaboración ranchera con Karol G, ¡me muero, me encantaría!”

Majo está consciente de que el urbano ha permeado en la juventud y por ello le gustaría sacar lo mejor de él para integrarlo al mariachi, con el fin de obtener propuestas que mantengan vigente al regional mexicano.

“Me encanta mi país, los colores, las tradiciones, los olores, la música. El mariachi para mí es de los regalos más grandes que tiene nuestro país porque tú lo pones en cualquier parte del mundo y es México, a diferencia de cualquier otro género, lo digo con respeto, todos los géneros son increíbles, no estoy peleada, pero es el género que nos representa a nivel internacional”.

