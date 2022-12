Competirá en Sundance cinta mexicana que evidencia el maltrato psicológico en el ejército

Dos meses después de que Senadores y Diputados aceptaron la permanencia del ejército nacional en cuestiones de seguridad hasta 2028, el festival de cine independiente Sundance anunció en su competencia una película mexicana que evidencia el maltrato psicológico al que son sometidos cadetes para luego ser lanzados a la calle.

"Heroico", dirigida por David Zonana ("Mano de obra") y protagonizada por el excadete Santiago Sandoval, forma parte de la sección competitiva World Dramatic, en la que también está la coproducción "Rotting in the sun".

Otros mexicanos que estarán presentes, aunque en el apartado de Premieres, son "Cassandro", con Gael García Bernal como el luchador real exótico y "Radical", sobre la niña tamaulipeca que es considerada la próxima Steve Jobs, donde Eugenio Derbez interpreta al profesor que le da las armas necesarias para progresar.

"Heroico" fue filmada a finales de 2021 en el Estado de México, tras una ardua investigación que documentaba los procesos por los cuales pasan quienes desean integrarse al ejército.

La sinopsis oficial dice que la cinta cuenta la vida de Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas, quien ingresa al Heroico Colegio Militar con la esperanza de asegurar un futuro mejor. Allí, se encuentra con un sistema rígido e institucionalmente violento diseñado para convertirlo en un soldado perfecto.

“Creo que el cine, lo que mejor puede hacer, es tocar temas de problemáticas, relevantes y el de la militarización es uno que en los últimos meses ha tenido un clímax por todo lo manejado políticamente.

“Esta película toca esos temas (el maltrato psicológico) y puede ser interesante para la gente tener una mirada hacia el interior de las fuerzas armadas a las cuales es difícil acceder; hicimos mucha investigación”, comenta Zonana.

Junto al actor natural Sandoval se encuentran Fernando Cuautle. Mónica del Carmen, Esteban Caicedo, Carlos Gerardo García e Isabel Yudice. La cinta es producida, entre otros, por Michel Franco (Nuevo orden), ganador en Venecia y Cannes.

Sundance supo del filme en el verano pasado y pronto la apartaron para su competencia, recuerda Zonana.

Es la segunda cinta del realizador luego de Mano de obra, en la que se contaba la historia de un grupo de albañiles quien se apropia de una residencia que construyeron.

“Heroico la comencé a escribir en cuanto terminé esa y ha sido un proceso que apenas comienza su camino en este festival importante para todo tipo de cineastas”, destaca.

A pregunta expresa el creativo descarta que cuando se acerque la fecha de estreno pueda sufrir algún tipo de crítica o bloqueo por intereses en favor del ejército. Hasta hoy no cuenta con distribuidor.

“México es un pais con libertad de expresión, se me haría tonto (lo contrario) y no quiero ni pensar en una posible censura, no creo vaya por ahí la cosa. Como país hemos llegado a que los creadores toquen los temas que deseen”, subraya.



