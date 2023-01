¿Cómo se llevan Danna García y Mario Cimarro, los protagonistas de ‘Pasión de Gavilanes’?

“Pasión de Gavilanes” es una de las telenovelas más exitosas de Latinoamérica. La historia de los hermanos Reyes y de las hermanas Elizondo llegó a tener una segunda temporada súper esperada que se estrenó en el 2022.

Una de las parejas más queridas y deseadas de “Pasión de Gavilanes” fue la conformada por los actores Mario Cimarro y Danna García, quienes interpretaron a Juan Reyes y a Norma Elizondo.

La química de ambos actores en la telenovela es innegable, pero muchas personas se preguntan si Mario Cimarro y Danna García se llevan igual de bien detrás de cámaras.

¿Cómo es la relación entre Mario Cimarro y Danna García?

“Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y es mucho tiempo, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de ‘Pasión de gavilanes’”, aseguró Danna García.

Incluso Danna García ha asegurado en varias oportunidades que le gustaría trabajar en otro proyecto con Mario Cimarro. Otra historia diferente a la de “Pasión de Gavilanes”.



“Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión [de gavilanes], si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos (...) Tuvimos una conversación muy bonita en donde él me decía que a partir de él producir entendió muchas cosas de lo que implica hacer un proyecto y los esfuerzos económicos, físicos y mentales, entonces yo siento casi que estamos ahí con una persona que nos guía mucho y que es como más maestro en ese sentido”, dijo García.