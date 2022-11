Cómo reaccionó el Vadhir Derbez al ver la foto de su hermana Aislinn en la cama

Aislinn Derbez es una de las actrices más queridas de nuestro país. La hija de Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores en las últimas horas luego de publicar en su perfil de Instagram algunas fotografías donde se la ve en la cama.

Quien no dudó en comentar la publicación de Aislinn fue su hermano Vadhir Derbez quien incluso le sacó una sonrisa a más de uno con su mensaje.

“No sé ustedes pero yo exactamente así despierto todas las mañanas”, publicó Aislinn en su posteo de Instagram, a lo que Vadhir escribió: “Te voy a regalar una pijama para Navidad”.

Foto: Aislinn Derbez. Fuente: Instagram @aislinnderbez

"¡¡¡Tú muy buen hermano!!! Aislinn Derbez ¡¡¡¿los elotes (celos) están caros, verdad?!!! Te ves hermosa”, "Vadhir Derbez que chulo un hermano así"; "Vadhir Derbez siii sería buena idea para que no se vaya a resfriar con estos fríos Aislinn Derbez", "¡Ooh déjala! Así se duerme mejor ¡sin nada!"; "Vadhir Derbez como debe ser. Qué es eso que ande durmiendo así ¡¡¡¡¡¡¡oiga no!!!!!!!", y "Sí cuñado, que no manche Aislinn", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de Instagram debajo del posteo de la actriz.

El posteo de Aislinn Derbez ya supera el medio millón de me gusta, y los likes van aumentando minuto a minuto. Incluso muchos de sus seguidores le aseguraron a la actriz que luce bellísima.



Foto: Aislinn Derbez. Fuente: Instagram @aislinnderbez

Vadhir y Aislinn mantienen una relación muy unida, incluso Vadhir siempre le dedica posteos emotivos a la actriz. “Que increíble ver que cada año que pasa te conviertes en una persona más... más vieja. Jajaja más completa, más madura, sabia... Eres una excelente madre para Kai y te agradezco por esa alma tan bonita que tienes que nos llena a todos de cosas chingonas. Tienes energía que contagia. Y amo que seas mi mejor amiga y confidente”, escribió el joven en un posteo de Instagram para festejar el cumpleaños de Aislinn.