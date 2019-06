Los colores y la diversión reinaron en la alfombra de los MTV MIAW 2019

Con el tema de diversidad sexual, vestuarios extravagantes, colores y muchos invitados especiales, varias figuras desfilaron por la Pink Carpet de los premios Miaw de MTV, en donde aprovecharon los reflectores para anunciar sus nuevos proyectos.

De las celebridades más esperadas de la tarde se encontraban Los Aristemo Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, quienes se mostraron muy emocionados de asistir a la celebración con dos nominaciones.

“Estamos muy felices por el apoyo de nuestro fandom que es muy exigente, muy felices y la verdad que las disfrutamos, porque es parte de nuestra familia…ya casi se estrena nuestra serie, todo esto es gracias nuestras fans, la verdad lo hemos hecho con mucho amor, compartimos la pantalla con grandes actores, hemos aprendido muchísimo, son actores de verdad que se llaman estrellas y cada día aprendemos más y bueno igual de los errores se aprende".

Irving Salinas Martínez mejor conocido como Pee Wee, quien comentó que el fue uno de los precursores del reguetón y ahora regresa a los escenarios para continuar su legado en el género urbano.

“La verdad que como todo en la moda musical, así como la ropa, todo regresa, la verdad los estilos de música que se están manejando en estos momentos, pues yo ya los hacía hace mucho tiempo de alguna manera; estoy muy orgulloso de llevar estos ritmos latinos muy en alto".

Por su parte Sofía Castro, quien habló del próximo personaje que hará en la serie “El dragón”, dijo que éste fue un gran reto porque tuvo que salir de su zona de confort.

“El gran reto consistió, en que en esta ocasión estoy interpretando a un personaje completamente diferente a lo que he hecho desde que empecé, seré una experta en informática y es del equipo del dragón”, comentó la actriz, además de indicar que está dispuesta a aceptar cualquier reto actoral que se le pudiera presentar en un futuro.

Entre los nominados desfiló Mane de Acapulco Shore, quien está nominada en tres categorías, lo cual la lleva de orgullo y felicidad.

La integrante del popular reality show de MTV, externó que a pesar de que muchas veces se ha desanimado y se encuentra cansada de participar en un programa un tanto polémico, asegura que es su trabajo y que lo disfruta mucho.

“De repente todos tenemos cambios de ánimo, de repente decía ya no quiero hacer más, pero es mi trabajo, la gente me sigue, me quiere y eso es lo que me da mucha fuerza”, confesó.

Entre los asistentes al evento están Bad Bunny, Halsey, Carol G, Vadhir Derbez, Ximena Sariñana, Mario Bautista, entre otros.

rad