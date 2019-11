Claudia Cervantes está muy bien acompañada

Claudia Cervantes se ha distinguido por no esperar a que la vida o la suerte le de lo que quiere, ella pone manos a la obra y hace que todo suceda, y fue esa convicción la que la llevó a concebir a su primer hijo con la ayuda de la ciencia y hoy vive con gozo esta etapa.

“Espero que mi camino sea inspirador para más personas, habrá quien comparta la forma en que lo he hecho y quien no, yo he sido testigo de cómo Dios y la ciencia se pueden dar la mano por bien de la humanidad”.

En esta etapa tan importante en la vida de una mujer, Claudia la transita sin una pareja sentimental pero no sola, como ella dice.

“Estoy bien acompañada de mi tribu, de estos amigos que se vuelven familia por elección, porque tienen muchas cosas en común por compartir y estamos pendientes uno del otro, ahora más que nunca y mi mami aunque esté en Morelia está muy presente”.

Pero no sólo sus allegados la consienten, también el público le manifiesta su cariño, llevándole obsequios a las funciones de teatro, Claudia dice que le han dado desde cremas para evitar estrías hasta coquetos mamelucos para el bebé.

“Agradezco enormemente el gesto porque es de gran apoyo, lo que a muchas su pareja les puede brindar esto a mi me contribuye; finalmente mi misión con este bebé es hacer o traer al mundo un ser humano extraordinario, no solamente uno más”.

Cervantes asegura que no hay arrepentimiento por conseguir su embarazo de esta manera, porque fue algo que decidió libremente y de manera responsable.

“Cuando una mujer, no importa si está casada o soltera, tiene la convicción de hacer su mejor papel como mamá y está alegre, no en pánico o necesitada, lo transmite, entonces hace que todos a su alrededor la arrope, se contagien de ese lado maternal que se les despierta. Si tú gozas y agradeces se te abren las puertas del cielo”.

Claudia Cervantes está en el segundo trimestre de su embarazo, pero ella no es de las que se sientan a disfrutar ver crecer su vientre, todo lo contrario, anda de un lado a otro impulsando los proyectos que trae en manos.

“Seguiré trabajando hasta que el doctor y mi cuerpo me digan que es sano para el bebé, yo sé que viene muy bien y el tipo de trabajo que yo hago no me impide estar embarazada, puedo trabajar incluso un día antes de la labor de parto. (El bebé) no ha sido un impedimento, es más una motivación”.

Mientras el momento de recibir a su hijo Santiago llega, Claudia sigue en temporada con su obra Soltera pero no sola en Teatro Bar El Vicio, los días 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre.

“Es Soltera pero no sola, reloaded, no le quise cambiar el título porque queda más que nunca, porque no estoy sola, siempre me he tenido a mí, a Dios y ahora un bebé. ‘Reloaded’ es una broma, por recargada, y sí le agregué una secuencia en la lógica del personaje donde la locutora de la 69.G está embarazada, es lo increíble de poder ser la autora-productora, así la obra está a merced de la actriz y no sólo la actriz a merced de la obra”.

La llegada de su hijo Santiago le ha brindado inspiración para comenzar a escribir un libro, en el cual compartirá con sus lectoras y lectores el paso a paso que la llevó hasta la concepción de su bebé y su llegada, por lo cual estará terminado hasta que pase su cuarentena post parto.

“Uno siempre crea desde el corazón, sin pretensiones, sí con una visión, pero hasta que no lo estrenas puedes medir el impacto en la gente, si conecta o no”.

Pero Claudia no para en proyectos, porque además de la obra y el libro, se prepara para tener una participación especial en el filme Sin hijos, de Roberto Fiesco, donde curiosamente su personaje no está embarazado pero eso no es problema, porque aún puede disimular su vientre; ella tendrá su llamado antes de que termine noviembre.

A pesar de que Claudia tiene su canal de YouTube, ella no planea hacer contenidos sobre la maternidad, pero sí en su plataforma Nannapp, una aplicación que tiene año y medio activa, con la cual lo padres de la Ciudad de México y el Estado de México pueden encontrar una niñera confiable y preparada cercana a su casa.

Así que el cuidado de su hijo cuando ella trabaje es algo que Claudia ya tenía fríamente calculado, por lo que el pequeño Santiago tendrá un ejercito de nanas que jueguen con él, mientras el proyecto de expandir su zona de atención al interior del país llega.

Así de inquieta es su mamá.