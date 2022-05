Claudia Cervantes disfruta al ser mamá en pandemia

Convertirse en mamá ordenó las prioridades de Claudia Cervantes. Ahora su hijo está antes que todo y es más selectiva con sus trabajos y reuniones para evitar contagios de Covid-19.

A mediados de 2019 la actriz y escritora anunció que se convertiría en mamá, pero el desafío no sólo sería traer a un bebé al mundo, sino enfrentar una pandemia que cambiaría las reglas de convivencia.

“Por fortuna era el primer embarazo, entonces no tengo referencia de qué es lo normal. No me dio depresión sino plenitud post parto, tuve la bendición de que, a pesar de la pandemia, lo tuve de manera natural. Con todo lo que implica adaptarse a la nueva vida de mamá, la cuarentena fue como si el mundo se hubiera solidarizado conmigo”, recordó.

Su hijo Santiago nació el 26 de marzo de 2020, cuando el país entró en cuarentena. Así fue como Cervantes inició la maternidad prácticamente sola, con la compañía de su mamá. Pasar tanto tiempo con su hijo, hoy de dos años, generó una conexión muy fuerte.

“Ha sido un cambio de vida muy hermoso”, aseguró. Su experiencia, forma parte de su segundo libro, Amor in vitro, donde narra cómo fue el embarazo asistido y la decisión de ser madre soltera.

“Fue escrito con todo el amor, viendo a mi bebé en la noche en su camita; es un milagro de la ciencia de lo que yo hablo, dedicado a aquellas mujeres que no tienen pareja pero quieren ser mamás y para aquellos que no se han podido embarazar”.

Actualmente Santiago ha acompañado a su mamá a trabajar, ya sea en grabaciones de televisión o funciones de teatro: “Decidí no vivir con pánico, porque vacunada y todo, cuando viajamos a Mérida nos dio Covid... cuando te da le tomas como más respeto al virus, porque no quieres volver a estar encerrado”.

Claudia se dice afortunada por ver crecer a su hijo y seguir con sus proyectos laborales y personales, cosa que no todas las mujeres pueden hacer. Está consciente de que ser mamá no te obliga a abandonar la vida profesional.