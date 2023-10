¿Clase trabajadora?, Victoria Beckham es desmentida por su esposo David Beckham

Sin duda muchas celebridades que hoy cuentan con fama y fortuna han venido desde abajo, pero otras han tenido la suerte de provenir de hogares con una economía más holgada que el resto de los mortales, como es el caso de Victoria Beckham, quien ha desatado polémica por su intento de hacer creer a la gente que tanto ella como su esposo David Beckham provienen de la clase trabajadora, momento que quedó inmortalizado en el documental de Netflix sobre el astro del futbol.

Lo cierto es que Victoria Caroline Adams proviene de una familia pudiente de Londres, su padre Anthony William Adams, es ingeniero electrónico, y está casado desde hace más de medio siglo con Jacqueline Doreen Cannon. Gracias a su profesión y su habilidad en la finanzas, el padre de la exSpice Girls logró establecer una empresa que le dio la oportunidad de darle a su esposa y tres hijos una buena vida.

Victoria tuvo la oportunidad de asistir al St. Mary's Church of England High School, una escuela mixta para la cual se debe tener cierto nivel socioeconómico para tener acceso es este colegio; además de la esposa de David Beckham egresaron de este lugar los cantantes Declan McKenna y Katherine Jenkins. Hace un par de años atrás, la diseñadora compartió en una entrevista, que no le gustaba que su papá fuera por ella a la escuela, debido a que su automóvil era muy lujoso y no quería despertar la envidia entre sus compañeros, ya que no estaba dispuesta a ser blanco del acoso.

Es bien sabido que desde 1996, cuando Victoria ingresa al grupo Spice Girls, es el propio Anthony William Adams quien se encarga de las finanzas de su hija, incluyendo su negocio como diseñadora de modas, y que al casarse ella con el futbolista del momento David Beckham, éste también le confía su dinero y le pide asesoramiento a su suegro, ninguna negocio se cierra o se desembolsa dinero, hasta que el papá de Posh Spice lo apruebe, ya que la fortuna que debe cuidar asciende a más de 900 millones de euros.

Hace pocas horas la polémica surgió porque en el documental de Netflix, "Beckham", donde se muestra la carrera del futbolista desde sus inicios hasta su relación con la cantante, cuyo matrimonio está por cumplir 25 años, ella explicó que la química entre los dos se dio porque ambos vienen de familias trabajadoras, que pertenecen a la clase obrera, entonces el exfutbolista abrió la puerta del cuarto contiguo a donde estaba siendo entrevistada Victoria, y le pidió que fuera sincera, al ver que su mujer se resistía a hablar con la verdad, él le preguntó en qué clase de auto iba su papá por ella al colegio, entonces a regañadientes la también diseñadora le respondió que en un Rolls-Royce, que es un automóvil de lujo.

rad