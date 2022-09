Clara Chía Martí: este es el nivel de estudios de la novia de Gerard Piqué

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Shakira. La cantante colombiana intenta mantener en alza su carrera musical mientras atraviesa una complicada separación con su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué. Además, la intérprete de ‘Te Felicito’ busca diferentes alternativas para que sus hijos, Milan y Sasha, no sufran todo el proceso de la separación.

Como si todo esto fuera poco, recientemente Gerard Piqué ha comenzado a mostrarse con su nueva pareja, una joven de 23 años llamada Clara Chia Marti. Al comienzo el jugador intentó mantener en secreto la relación pero ahora se los ve juntos e incluso hace un par de semanas asistieron juntos a la boda de uno de los amigos de Piqué.

¿Quién es Clara Chia Martí?

Clara Chia Martí es una estudiante de relaciones públicas de solo 23 años que trabajaba para Gerard Piqué en su productora 'Kosmos'. Esta versión comenzó a circular después de que la publicara el medio de comunicación 'The Sun'.

Foto: Clara Chia Martí. Fuente: Instagram @clarachiamartii

La separación entre Shakira y Gerard Piqué se oficializó en Junio, pero el medio 'The Sun' asegura que Piqué y Clara Chía Martí habrían comenzado su relación hace varios meses atrás. “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”, aseguran desde 'The Sun'.



Foto: Piqué y Clara Chia Martí. Fuente: Instagram @clarachiamarti_91oficial

“La gente le ha ayudado a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella. Solo eso hace que sus compañeros piensen que va en serio”, explicaron desde el medio. Incluso algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Piqué y Clara Chia Marti están planeando irse a vivir juntos en los próximos meses. Esto sucederá luego de que Shakira se traslade a Miami junto con sus hijos Sasha y Milan.