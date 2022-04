¿Cirugía estética como regalo de 15 años? Famosas responden a sus hijas 

Son actrices pero por encima de eso, son mamás de adolescentes que, conforme dejan la niñez y están en el ojo público, quieren lucir perfectas y borrar cualquier imperfección, el tema es lo hacen a través de una cirugía estética.

Itatí Cantoral, Alicia Machado y Cynthia Klitbo tienen hijas con las cuales han abordado el tema, especialmente en una época en la que las redes sociales ejercen presión sobre la perfección.

La villana de telenovelas como "María la del Barrio" dijo en entrevista para el programa “Hoy” que a su hija María, de 13 años, antes que proponerle una cirugía, trataría el tema de la seguridad y el amor a uno mismo.

“A mí no me espanta nada, yo a María Itatí siempre la voy a apoyar en todo, pero sí creo que es importante por amarte a ti mismo, independientemente del cirujano porque lo que él no va a hacer jamás es que tú te ames a ti misma y todo parte de ahí, después la cirugía”.

Cynthia Klitbo dijo en entrevista para Unicable estar dispuesta a apoyar a Elisa Fernanda, cuando la joven, a punto de 15 años, planteó el tema de operarse la nariz como regalo de 15 años, aunque dudaba también entre si quería un viaje o una fiesta.

“Yo me operé la nariz y si a ella le acompleja tanto, pues que se opere. Finalmente, la que va a ser feliz y le va a dar seguridad es a ella, entonces pues a ver”, había dicho al canal de Televisa.

La actriz añadió que su hija era muy disciplinada y aplicada en la escuela, por lo que estaba muy orgullosa de ella.

Alicia Machado, la exMiss Universo, está en la misma situación: su hija quiere un regalo menos convencional para sus 15 años: una cirugía de senos. La actriz venezolana dijo al programa Ventaneando que Dinorah, quien actualmente tiene 13 años, no quiere ir a Disneylandia ni a Europa o una fiesta con vestido largo y vals.

“Ella se estaba quejando porque es flaquita y menudita. Yo le dije: mami, tú vas a crecer, yo era así a tu edad, te a va salir de todo”, comentó, a lo que su primogénita respondió: “Mamá: ¿tú te pondrías los senos a los 15 años?”

Machado, quien se ha caracterizado por ser una mujer abierta y extrovertida, se negó a la pregunta de la adolescente.

“No, bajo mi techo y mientras seas menor de edad, no” y agregó: “Ella debe quererse a ella, aceptarse, cuando se vea en el espejo y se sienta bella sin nada, entonces se puede hacer lo que quiera”.

