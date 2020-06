"Wonder Woman 3" se inspirará en la pandemia del coronavirus

La crisis del coronavirus ha provocado el aplazamiento del estreno de "Wonder Woman 1984", que se ha retrasado desde el mes de junio hasta el 2 de octubre. Sin embargo, el Covid-19 tendrá un impacto aún mayor en la franquicia, ya que la tercera entrega estará inspirada en los sucesos de los últimos meses.

En una entrevista concedida a Total Film, la directora Patty Jenkins reveló que los eventos recientes han cambiado por completo el enfoque de Wonder Woman Wonder 3. "Realmente he apretado el botón de pausa. El lugar de donde venía esa trama era nuestro estado de hace seis meses. Y por eso quiero asegurarme de que estoy absorbiendo totalmente cualquiera que sea el resultado de esta pandemia", reveló.

La realizadora también habló sobre sus próximos trabajos y dejó claro que tiene un proyecto pendiente antes de volcarse por completo en "Wonder Woman 3". "No vamos a empezar a trabajar en esa película de inmediato. Espero hacer la película de las "Amazonas" (un spin-off de Wonder Woman centrado en las habitantes de Temiscira) antes de hacer la tercera de Wonder Woman. E incluso puede que no haga ninguna de ellas. Nunca se sabe lo que sucederá en este mundo. Pero sí, creo que la trama seguirá siendo muy similar, probablemente. Pero quiero asegurarme de que esté influenciada por todo esto", agregó Jenkins.

La primera entrega estuvo ambientada durante la Primera Guerra Mundial y la trama de su secuela tendrá lugar en los años 80. Parece lógico que si la tercera película en solitario de Wonder Woman explora al personaje en la época actual, después de los eventos de Liga de la Justicia, Jenkins quiera ver cómo se resuelve la pandemia antes de armar una historia para Diana.

"Wonder Woman 1984" contará de nuevo con Gal Gadot como protagonista, además de incluir a actores como Pedro Pascal, Connie Nielsen, Chris Pine, Kristen Wiig y Robin Wright.

