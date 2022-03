El actor Chris Rock se burló de la esposa de Will Smith debido a su pérdida de cabello, y en el chiste que hizo el actor mencionó que debería protagonizar la secuela de "G.I Jane", en la que Demi Moore aparece calva.

"G.I. Jane" (Hasta el límite) es una cinta bélica producida en Estados Unidos y estrenada en 1997. El filme fue dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Demi Moore, Viggo Mortensen y Anne Bancroft.

La trama retrata a la senadora del Congreso de los Estados Unidos, Lillian DeHaven (Anne Bancroft), a la teniente Jordan O´Neill (Demi Moore), quien se tiene que convertir en la primera mujer dentro de la unidad de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos.

Se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star Plus y tiene una calificación de 6 sobre 10 en IMDb y de 3,5 sobre 5 en SensaCine.

Películas en las que aparece Jada Pinkett Smith

Por otra parte la esposa de Will Smith, Jada Pinkett ha aparecido en distintas películas, de entre las cuales destacan "The matrix reloaded" y "The matrix revolutions", además de su papel de doblaje como Gloria en la película animada "Madagascar".

"Niobe'' es el personaje más recordado de la actriz en las películas de Matrix, en la que narra el viaje de "Neo" tras el descubrimiento de una realidad creada por las máquinas, protagonizadas por Keanu Reaves, y dirigidas por las hermanas Wachowski.

Estas pueden ser encontradas en la plataforma de streaming HBO Max, y cuentan en promedio con una calificación de 8.7 sobre 10 en IMDb.

Asimismo su papel como la voz de la hipopótamo Gloria en la película animada "Madagascar" ha sido a lo largo de toda la trilogía de esta franquicia, la cual muestra las aventuras de una serie de animales que decide escapar del zoológico para

volver a su hábitat natural.

La trilogía se puede encontrar en la plataforma Netflix, y cuenta con una calificación de 6.7 sobre 10 en IMDb.



