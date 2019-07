Warner quiere a Tom Cruise como el nuevo Linterna Verde

Los rumores continúan y parece que Tom Cruise está cada vez más cerca de interpretar a Hal Jordan en la película de Linterna Verde. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que Cruise había rechazado el papel, ahora parece que Warner Bros. quiere al actor como protagonista de Green Lantern Corps cueste lo que cueste.

Al parecer, Warner Bros. quería matar a Jordan en algún momento de la película, algo que a Cruise no le gustó. El actor exigió que cambiaran el guión, pero no lo hicieron y, por lo tanto, abandonó el proyecto.

Por el momento no se sabe si los guionistas han desechado la muerte de Jordan del nuevo guión o si Cruise simplemente ha cambiado de idea y está de acuerdo con el desarrollo de la trama, pero a pesar de la tardanza, Warner Bros. todavía mantiene la fecha prevista de estreno para el 24 de julio de 2020.

Cruise suena con fuerza, pero fuentes cercanas aseguran a We Got This Covered que Warner Bros. ya tiene en mente otras estrellas para el papel, aunque no han trascendido los nombres.

La última vez que apareció Linterna Verde en la gran pantalla fue en 2011, cuando el estudio lanzó una versión dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Ryan Reynolds. Pero esta vez, Jordan se unirá a su aliado, John Stewart, para la que ha sido descrita como una película de amigos al estilo Guardianes de la Galaxia.

Por su lado, Tom Cruise volverá a la gran pantalla próximamente en la secuela de "Top Gun", titulada "Maverick", junto con Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller, Lewis Pullman, Glen Powell y Ed Harris.

