Ya está aquí el primer tráiler de "Morbius", la cinta protagonizada por Jared Leto que interpretará al letal vampiro de Marvel, uno de los enemigos más emblemático de Spider-Man. Y precisamente con el trepamuros encarnado por Tom Holland está relacionada la gran sorpresa final de este adelanto

Un jugoso tráiler de más de dos minutos y medio de duración que muestra el origen del personaje: Michael Morbius, un hombre marcado desde su infancia por su condición, una rara enfermedad en la sangre que le afecta terriblemente.

Una dolencia que se convierte en la enfermedad de este científico que, en busca de una cura que salvará su vida, sí pero a un gran precio: convertirse en un horrendo vampiro.

Un personaje que, tras el estreno hace un par de años de Venom, amplía el universo Spider-Man con el que ya establece una conexión, tal y como revela el final de este primer adelanto. Lo hace a través de Michael Keaton, el actor que interpretó a Buitre en "Spider-Man: Homecoming" y que se deja ver en los últimos segundos del tráiler.

Daniel Espinosa (Life, El invitado) dirige el filme cuyo reparto está encabezado por Leto y que cuenta además con la presencia otros rostros conocidos como los de Tyrese Gibson (Fast and Furious), Matt Smith (The Crown), Adria Arjona (6 en la sombra) o Jared Harris (Chernobyl).

Creado por Roy Thomas y Gil Kane en 1971 para The Amazing Spider-Man, Morbius apareció esporádicamente en las colecciones de cómics del Hombre Araña hasta que en 1992 tuvo su propia serie numerada de 32 volúmenes llamada Morbius: The Living Vampire. El personaje también fue uno de los villanos principales de Spider-Man: La serie animada.

Este es el segundo spin-off de Spider-Man que Sony Pictures pone en marcha tras el estreno en 2018 de Venom, cuya secuela ya está en camino protagonizada de nuevo por Tom Hardy.



#MORBIUS - watch the teaser trailer now. In theaters this summer. pic.twitter.com/okT6cVcT7C

— Morbius (@MorbiusMovie) January 13, 2020