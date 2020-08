Tom Cruise es uno de los actores de acción más prolíficos de las últimas décadas con títulos como "Al filo del mañana", "The Mummy", "Jack Reacher" o la saga "Misión Imposible". Son muchas las secuencias en las que el actor aparece corriendo, saltando edificios o siendo golpeado por todo tipo de personas y vehículos. Y, al parecer, le gusta hacer éstas cabriolas él solo.

Según ha revelado la actriz Annabelle Wallis, que protagonizó "The Mummy" en 2017 junto a Cruise, en un principio el actor se negaba a aparecer corriendo ante a las cámaras junto a su compañera. Sin embargo, gracias a la insistencia de la actriz, la caprichosa estrella cedió, y el rodaje pudo continuar sin contratiempos.

"Está a otro nivel, y ya sabes, yo marqué la diferencia", explicó Wallis a The Hollywood Reporter. "Pude correr en la pantalla con él, pero en un principio me dijo que no. Dijo: 'Nadie corre ante las cámaras conmigo', y yo le dije: 'Pero yo soy buena corredora".

Por supuesto, convencer a Cruise no fue fácil. La actriz explica que "cronometraba sus entrenamientos para que él entrara y me viera correr. Y luego añadió todas esas escenas corriendo. Fue maravilloso, mejor que un Oscar", aseguró en la entrevista. "¡Estaba tan feliz! Podía correr en la pantalla con Tom Cruise".

Lejos de sentirse ofendida por las caprichosas costumbres de la estrella, Wallis lo apreció como un gesto de pasión y dedicación por sus películas.

"Habla en serio y le encanta este negocio. Creo que la gente se asombra por ese tipo de pasión y amor por el cine. Por el deseo de sobresalir, seguir creciendo y superar sus límites", sentenció.

