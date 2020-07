Tilda Swinton y Ann Hui recibirán León de Oro de Venecia por trayectoria

La actriz británica Tilda Swinton y la aclamada cineasta hongkonesa Ann Hui han sido galardonadas con el León de Oro por su trayectoria en el 77º Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, informaron hoy los organizadores.

La decisión fue tomada por el Consejo de Administración de la Biennale di Venezia por recomendación del director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, según el comunicado oficial.

Swinton aseguró que sentirá una gran alegría por acudir este año a Venecia a recoger el premio y "celebrar la inmortalidad del cine y su desafiante capacidad de supervivencia frente a todos los desafíos que la evolución pueda imponer" al mundo.

Alberto Barbera destacó de Swinton "su personalidad dominante e incomparable, su versatilidad poco común y su capacidad de pasar del cine artístico más radical a las grandes producciones de Hollywood, sin evitar su inagotable necesidad de dar vida a personajes no clasificables y poco comunes".

"Tilda Swinton se confirma como una estrella del cine contemporáneo por excelencia, que no se conforma con la simplicidad y los dictados de moda, sino que aspira a lo imposible", justificó, al tiempo que recordó cómo ha sido musa de directores como el británico Derek Jarman entre 1985 y 1994, o el italiano Luca Guadagnino, con quien ha hecho cuatro películas.

Swinton, nacida en Londres en el seno de una familia escocesa, hizo su debut cinematográfico en 1985 con la película "Caravaggio", de Jarman, y a partir de ese momento filmó con él siete más, hasta la muerte del realizador en 1994.

También lee: Mostra de Venecia, con sana distancia y programa "reducido"

Ganadora de un Oscar a la mejor actriz secundaria por "Michael Clayton" (2007), ha desarrollado una variada carrera con una clara preferencia por el cine independiente, que ha alternado con superproducciones.

Entre sus títulos más destacados están "The Deep End" (2001), "Broken Flowers" (2005), "We Need to Talk About Kevin" (2011), "Snowpiercer" (2013) o "The Grand Budapest Hotel" (2014) o "Doctor Strange" (2016).

Recientemente ha interpretado la cinta "The French Dispatch", del estadounidense Wes Anderson, y está trabajando en proyectos del español Pedro Almodóvar y el australiano George Miller.

Por su parte, Ann Hui agradeció el premio, dijo sentirse "sin palabras" y muy feliz por el reconocimiento, y confió en que "todo en el mundo mejore pronto", según la nota oficial.

Alberto Barbera ha destacado de Ann Hui que "es una de las directoras más respetadas, prolíficas y versátiles de Asia" y que durante cuatro décadas de carrera profesional ha abordado todos los géneros cinematográficos.

De hecho, ha sido una de las primeras "cineastas de Hong Kong en incorporar material documental en películas de ficción", observó en la nota.

"Desde el principio, ha sido reconocida como una de las figuras fundamentales de la llamada Nueva Ola de Hong Kong: el movimiento cinematográfico que revolucionó el mundo del cine de Hong Kong durante los años setenta y ochenta, transformando la ciudad cosmopolita en uno de los centros creativos más enérgicos de la década", subraya.

También lee: Venecia mantiene para septiembre su festival de cine

También aplaudió que "a través de su lenguaje y su estilo visual único", y de una manera pionera, ha sabido capturar "los aspectos específicos de la ciudad y el imaginario de Hong Kong" y los ha traducido a una perspectiva universal.

Ann Hui estudió en la Universidad de Hong Kong y en la London Film School a principios de la década de 1970, y después dio el salto a la escena cinematográfica de Hong Kong como asistente en la dirección del maestro de artes marciales King Hu.

En 1979 debutó como directora con el thriller "The Secret", protagonizado por Sylvia Chang e inmediatamente fue reconocido como una de las figuras fundamentales de la llamada Nueva Ola de Hong Kong.

Ha dirigido 26 películas, dos documentales, varios cortometrajes, con títulos como "Love in the Fallen City" (1984), "Canción del exilio" (1990), o "Una vida sencilla" (2011). Y ha contribuido como productora ejecutiva en las películas de Yim Ho y Xie Jin.

La Mostra de cine de Venecia desvelará el programa de su septuagésimo séptima edición el próximo 28 de julio y ha avanzado que en su sección oficial competirán menos películas para permitir sus proyecciones con seguridad ante el coronavirus.

nrv