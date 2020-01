Sundance: Taylor Swift, Angelina Jolie... mujeres lideran el festival

Directoras y actrices se lucirán en el Festival de Cine de Sundance de este año a partir del jueves, en un momento en que la falta de diversidad entre los nominados ha estado en el foco de la temporada de premios de Hollywood.

Las mujeres dirigieron el 44% de los 118 largometrajes que se exhibirán en el festival de 10 días que se celebra en el centro de esquí de Park City, en Utah. Las minorías han dirigido un 34% y directores identificados como LGBTQ, el 15%.

El año pasado, las mujeres dirigieron el 40% de la selección oficial en Sundance.

En los premios de la Academia el 9 de febrero, ninguna directora compite por un Oscar y las historias de hombres o sobre ellos dominan las candidaturas de mejor película.

"Es parte de una tendencia en Sundance", dijo Brent Lang, editor ejecutivo de cine y medios en la revista "Variety".

"Durante la última década, el festival hizo un aporte real para dar una plataforma a las cineastas, para los realizadores poco representados de todo tipo y pienso que esto es una continuación de ese esfuerzo", agregó.

Sundance, el mayor escaparate estadounidense para el cine independiente, comenzará con el documental de Netflix de la directora ganadora de un Emmy Lana Wilson "Taylor Swift: Miss Americana", que según el servicio de streaming aporta una "mirada cruda y emocionalmente reveladora" de la estrella pop.

Los organizadores del festival fundado por el actor Robert Redford dicen que recibieron un récord de 15 mil 100 películas este año.

Angelina Jolie protagoniza la película infantil "Come Away", que explora las historias de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas; Olivia Colman interpreta a una hija que intenta cuidar a su anciano padre en "The Father", y Carey Mulligan es una mujer que busca revancha luego de un evento trágico en "Promising Young Woman".

Elisabeth Moss interpreta a la autora de terror Shirley Jackson en "Shirley", Ethan Hawke protagoniza al inventor serbio-estadounidense Nikola Tesla en "Tesla", y Benedict Cumberbatch es un espía de la Segunda Guerra Mundial en "Ironbark".

