Spielberg recuerda el bullying de su juventud

Los Ángeles.—“El cerebro es un sistema que se puede moldear, así que podemos desaprender el odio tan rápido como lo aprendimos”, dijo el cineasta y productor Steven Spielberg, momentos antes de que se presentara en el Museo de la Tolerancia de esta ciudad el capítulo primero de ¿Por qué odiamos? (Why we hate), la cual buscará contestar porqué la raza humana alberga ese sentimiento que detona en odio, división y violencia.

Producida por Spielberg, quien ha sido un avocado a la casa humanista, sobre todo desde el estreno de su filme sobre el holocausto La lista de Schindler (1993), Why we hate se divide en seis episodios, que se transmitirán en el canal Discovery. En EU desde hoy y en México semanalmente desde el miércoles 16 de octubre a las 22:00 horas.

“El tema del odio ha sido algo que ha estado muy cerca de mí y que creo que se ha vuelto aun más relevante en el presente, incluso comparado con hace 10 años. Me siento muy identificado con el sentimiento de lo que significa ser atacado con bullying, que me sucedió en primaria y secundaria”, reveló el realizador a la cadena CBS.

A metros de la exhibición que explora el odio entre las razas, como la dedicada al conflicto entre Israel y Palestina, así como las memorias de Ana Frank, se proyectó el episodio de ¿Por qué odiamos?, en el que por medio de entrevistas lo mismo se aborda el aspecto del comportamiento animal, la genética, el comportamiento neuronal, que coloca frente a la cámara a víctimas y causantes de la misma violencia, como es el caso de Megan-Phelps Roper, quien comparte su experiencia de ser parte de una iglesia con doctrina de odio, que abandonó para ahora hablar de los estragos de respirar una cultura tóxica que promueve la homofobia, xenofobia y racismo.

Antes de ceder el reflector a los realizadores de ¿Por qué odiamos?, Spielberg de 72 años, compartió a la prensa un mensaje optimista:

“Cada episodio de nuestra serie concluye con esperanza. No sólo se condena a aquellos que han odiado. Hay un terreno medio. Espero que cuando la gente vea la serie entienda que la idea de encontrarse en un punto en medio con quien piensa distinto a ti, busca un sólo objetivo: crear una conversación, hablando de las cosas que tenemos en común, no de las cosas que nos dividen, que atraerá eventualmente a la gente a juntarse”.

Detectives del odio. Coproducida por Alex Gibney (ganador del Oscar por el documental Taxi to the darkside) y dirigida por la dupla de Geeta Gandbhir y Sam Pollard, ganadores del Emmy por When the levees broke: a requiem in four acts), ¿Por qué odiamos? apunta su cámara a temas como el deporte, donde los estadios recrean ese sentido tribal cuando dos aficiones se enfrentan, igual que ocurre en las sociedades más cerradas cuando se detona la idea que el migrante traerá calamidad, o en una escuela el extraño es digno de burla y segregación.

“Algo que estamos viendo ahora es la continua repetición de eventos de odio, como resultado de la existencia de las redes sociales. Internet es un sitio que puede provocar el bien, reuniéndonos; pero también es una fuerza que motiva y empuja nuestro sentido de tribu. Y eso puede provocar una reacción emocional negativa”, comparte Gibney, quien junto con Gandbhir y Pollard reclutaron a documentalistas que bautizaron como “detectives del odio”, encargados de rastrear ejemplos de detonación del odio.