Sonic, a la cabeza a la taquilla estadounidense

La película de acción y aventuras "Sonic 2", de Paramount, recaudó aproximadamente 71 millones de dólares en América del Norte este fin de semana, informó el domingo la firma especializada Exhibitor Relations.

"Es un estreno sobresaliente", particularmente para una secuela de una película basada en un videojuego, dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La película original de "Sonic", inspirada en el popular juego de Sega que involucra a un erizo ultrarrápido, obtuvo 58 millones a principios de 2020 en un momento en que el covid-19 apenas comenzaba a registrarse como una amenaza.

Lee también: Madre biológica de Zahara, hija de Angelina Jolie, dijo que su embarazo fue producto de una violación

Su última versión tiene a Jim Carrey en un papel de acción real, mientras que Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles) y Colleen O'Shaughnessey (Tails) dan voz a los personajes animados.

El líder de la taquilla del fin de semana pasado, el filme de vampiros de Sony "Morbius", quedó en un muy distante segundo lugar, recaudando 10,2 millones de dólares, contra 39,1 millones el fin de semana pasado.

En él Jared Leto interpreta a un ganador del Premio Nobel convertido en chupasangre en una adaptación de los cómics de Marvel.

Lee también: Desde 490 hasta 2 mil 890 pesos los boletos para Daddy Yankee en Guadalajara y Monterrey

En tercer lugar se ubicó otra película de Paramount, el romance de acción "La ciudad perdida", con 9,2 millones de dólares.

Sandra Bullock interpreta a una autora de novelas románticas secuestrada por un magnate retorcido (Daniel Radcliffe) que quiere que ella lo ayude a encontrar un artefacto enterrado en una isla remota propensa a erupciones de volcanes.

El cuarto puesto fue para un nuevo lanzamiento de Universal, la película de acción "Ambulance", que captó 8,7 millones de dólares. Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II interpretan a hermanos adoptivos que roban una ambulancia para escapar después de un atraco a un banco.

Y en quinto lugar quedó la oscura película de superhéroes "Batman" de Warner Bros., con Robert Pattinson en el papel principal, que recaudó 6,5 millones de dólares en su sexta semana de exhibición.

Las cinco estantes de las 10 más vistas fueron:

"Everything Everywhere All at Once" (6 millones de dólares)

"Uncharted" (2,7 millones)

"Dog" (635.000)

"Spider-Man: Sin camino a casa" (625.000)

"Jujutsu Kaisen 0" (500.000)



mafa