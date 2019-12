Rodrigo Prieto, nominado en los Critics' Choice por "The Irishman"

El mexicano Rodrigo Prieto figura entre los nominados a los Critics' Choice en la categoría de mejor fotografía por "The Irishman", esta cinta de Martin Scorsese es la película que más nominaciones logró hoy con 14 candidaturas.

Antonio Banderas, "Dolor y gloria" y Jennifer Lopez también fueron nominados este domingo para los premios que entrega cada año la Critics Choice Association (CCA).

El intérprete español, alabado por su papel protagonista en esa cinta de su compatriota Pedro Almodóvar, competirá por el galardón al mejor actor frente a Robert De Niro ("The Irishman"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name"), Joaquin Phoenix ("Joker") y Adam Sandler ("Uncut Gems").

"Dolor y gloria" recibió, asimismo, una nominación en la categoría de mejor cinta extranjera, donde también serán candidatas "Atlantics", "Les Misérables", "Parasite" y "Portrait de la jeune fille en feu".

Por su parte, Jennifer Lopez se disputará el reconocimiento a la mejor actriz secundaria por "Hustlers" ante Laura Dern ("Marriage Story"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Little Women"), Margot Robbie ("Bombshell") y Zhao Shuzhen ("The Farewell").

"Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, con 12 nominaciones; "Little Women" de Greta Gerwig, con 9 candidaturas; y "1917" y "Marriage Story", con 8 opciones a premio por cabeza.

El reconocimiento a mejor película se decidirá entre "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood", "Parasite" y "Uncut Gems".

Los premios Critic's Choice también tienen apartados televisivos y en la categoría de mejor serie dramática nominaron a "The Crown", "David Makes Man", "Game of Thrones", "The Good Fight", "Pose", "Succession", "This is Us" y "Watchmen".

Por su parte, "Barry", "Fleabag", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Mom", "One Day at a Time", "PEN15" y "Schitt's Creek" se disputarán la distinción a la mejor serie de comedia.

Y el premio a la mejor serie limitada se decidirá entre "Catch-22", "Chernobyl", "Fosse/Verdon", "The Loudest Voice", "Unbelievable", "When They See Us" y "Years and Years".

La gala de entrega de los premios Critics' Choice se celebrará el próximo 12 de enero en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

