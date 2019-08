Quentin Tarantino un genio en combinar violencia, humor y música

El cineasta Quentin Tarantino está de estreno con su novena película "Había una vez en... Hollywood", cinta que llegará a México el próximo 23 de agosto.

Su trabajo ha recibido buenos comentarios y hasta polémica ha generado por el personaje de Bruce Lee, sin embargo, aún con el buen recibimiento del público, para la crítica hay una película que sigue manteniéndose como la mejor del estadounidense.

Para el sitio Rotten Tomatoes el trono lo ocupa "Pulp Fiction" con un 92% de aceptación, seguido por "Perros de reserva" con 91% y, no tan lejos, en el tercer lugar está "Bastardos sin gloria" con 88%.

De acuerdo con el portal únicamente dos películas se ubican por debajo del 80% de aceptación y esas son "Los ocho más odiados" (con un 74%) y "Death prof", que es la peor calificada con un 65%.

En resumen así quedaría la filmografía de Tarantino según la crítica:

92% Pulp Fiction

91% Reservoir Dogs

88% Bastardos sin gloria

87% Jackie Brown

87% Django sin cadenas

85% Había una vez en... Hollywood

85% Kill Bill Vol. 1



84% Kill Bill Vol. 2

74% Los ocho más odiados

65% Death prof

Sin embargo la recaudación en taquilla se mueve distinto. La película protagonizada por Jamie Foxx, "Django sin cadenas", logró una recaudación global de más de 425 millones de dólares, seguida por "Bastardos sin gloria" que sumó más de 313 millones y "Pulp fiction" con una suma de más de 213 millones.

En el caso de "Había una vez...en Hollywood" durante su primer fin de semana de estreno ha recaudado 41 millones en Estados Unidos.



Pero no todo son números.

El cine de Quentin Tarantino tiene un estilo propio. Desde escenas de peleas -algunas cargadas de mucha sangre- hasta momentos serios y reflexivos, pero con su peculiar toque de humor, todo acompañado por un soundtrack que atrapa a más de uno.

Basta con recordar momentos icónicos que se han quedado para la historia del cine como aquella en la que el Sr. Rubio (interpretado por Michael Madsen) le corta la oreja a otro al ritmo de "Stuck in the middle with you" y que ha sido replicada hasta en series animadas como Los Simpson.

Antes de que llegue a México su nueva película te dejamos esta playlist, que pudes escuchar aquí, con algunas de las canciones más memorables de su filmografía.



