El coronavirus vence a James Bond, a través de redes sociales, la cinta "James Bond: No Time To Die" ("James Bond: Sin tiempo para morir"), informó que después de una ardua evaluación en torno a los casos de coronavirus en el mundo, la producción decidido posponer el estreno del fiime hasta el mes de noviembre.

"Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy que después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado cinematográfico mundial, el lanzamiento de NO TIME TO DIE se pospondrá hasta noviembre de 2020", se lee en el anunció posteado en Twitter.

La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre y en Estados Unidos el 25 de noviembre, con fechas para el resto del mundo aún por confirmar.

Los fundadores de dos de los clubes de fans más populares de James Bond publicaron esta semana una carta abierta a los productores de la película en la que pedían que se retrasara la salida al mercado de la cinta.

"Es el momento de poner la salud pública por delante de las agendas del márketing", señalaba esa misiva.

El coronavirus de origen chino que se ha expandido por numerosos países ha infectado por ahora a casi 95 mil personas en el mundo y ha provocado cerca de 3.200 muertes.

Se trata de la película número 25 de la saga de James Bond, es la quinta y en principio la última vez que Daniel Craig, de 51 años, interpretará al famoso agente 007.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

