Por ser buena persona, Ana Claudia Talancón ya se ganó el cielo

Ana Claudia Talancón está a unos meses de llegar a los 40 años de edad y en este punto de su vida y teniendo una extensa carrera señaló no sentirse insatisfecha con lo realizado en su vida, ella incluso afirmó ya se ha ganado el cielo.

La cancunense dice que si bien no todas las decisiones que ha tomado en su vida y carrera han sido las mejores, tampoco se arrepiente de ellas, pues a sus 39 años se siente feliz, tranquila y con la mente en paz.

“Creo que ya me gané el cielo, soy una buena persona, nunca deseo el mal a nadie y me gusta ayudar siempre a las personas, las conozca o no. Creo que puedo decir que soy muy empática con los demás y creo que eso es algo que las personas debemos de ser más hoy en día, empáticos, los unos con los otros, nos hace más falta sensibilizarnos con los problemas de los demás y hacer algo al respecto”, explicó Talancón a EL UNIVERSAL.

También lee: Ana Claudia Talancón comparte foto de Omar Chaparro como Pedro Infante

La actriz, quien en breve estrenará “Como caído del cielo” considera que la lucha feminista que en los últimos meses se ha intensificado en diversas partes de México y el mundo es una de las causas en las que sociedad civil y gobierno deberían apoyar más y saber que no hay una lucha entre un género y otro.

“Creo que cualquier movimiento en favor de la mujer debe ser apoyado y difundido, así como en las últimas semanas hemos visto las diversas protestas no sólo en México sino en muchas partes del mundo, debemos saber que el dolor de una mujer es el de todas y el de todos, debemos comenzar a sensibilizarnos”, señaló.

También lee: Omar Chaparro tiene permiso de Lupita Infante para imitar a Pedro

La actriz de "El crimen del Padre Amara" y "Matando Cabos" confesó que ella desde su trinchera continuará apoyando todas las luchas en favor de un mejor presente y futuro para las mujeres, así como retratar a través de su actuación, roles de féminas fuertes y aguerridas como en la película “Como caído del cielo”.

Y ahora que llegará a los 40, tiene algo muy claro, desea seguir actuando hasta llegar a la tercera edad, pues es algo para lo que nació.

“Me veo estando muy viejita y seguir en foros, locaciones. Me gustaría morir haciendo esto. A diferencia de otras actrices a mi no me da miedo interpretar papeles de mamás, abuelitas o señoras solteronas, sé que eso va a pasar y cuando suceda lo disfrutaré”. añadió.

También lee: Omar Chaparro lanza adelanto de la película de Pedro Infante en su 102 aniversario

al