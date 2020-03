"Onward" lidera taquilla pese a floja recaudación

El último filme de Disney y Pixar, "Onward", debutó este fin de semana con una recaudación de 40 millones de dólares, suficiente para liderar la taquilla pero algo decepcionante teniendo en cuenta el sólido historial de estrenos de películas de dibujos animados del estudio.

"Onward", que narra una aventura fantástica de dos hermanos (con las voces de Tom Holland y Chris Pratt), se convirtió en uno de los estrenos más bajos de Pixar de los últimos tiempos, junto a "The Good Dinosaur" (2015), que recaudó 39 millones de dólares y era uno de los pocos tropezones para un estudio autor de éxitos como "Inside Out", "Coco" y "Up".

Las cintas de Pixar suelen costar entre 175-200 millones de dólares, una suma elevada que no incluye las tasas de marketing a nivel global.

Dirigida por Dan Scanlon, "Onward" recibió críticas positivas, pero no logró la entusiasta recepción que suele acompañar a la mayoría de títulos de Pixar. Pese a todo, confía en mejorar sus números en las próximas semanas, ya que no hay muchas opciones familiares actualmente en los cines.

Otro de los lanzamientos destacados de este fin de semana, el drama deportivo de Warner Bros. "The Way Back", tampoco estuvo a la altura de la expectativas.

No obstante, los expertos creen que fueron las películas en sí -y no el temor al coronavirus- las responsables de la poca ventas de entradas.

"Creo que no hubo impacto alguno", dijo Paul Dergarabedian, analista de la firma Comscore. "Con 40 millones de dólares para 'Onward' (...) y buenas críticas para "The Way Back", parece que la gente sigue manteniendo el hábito de ir al cine".

"The Way Back" logró 8,5 millones de dólares, ocupando la tercera plaza. La cinta, que costó unos 21 millones de dólares, significa el retorno de Ben Affleck a la gran pantalla, interpretando a un trabajador de la construcción alcohólico que se convierte en entrenador de un equipo de baloncesto universitario.

nrv