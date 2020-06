Un Batman regresaría a las filas de Warner Bros. y es que hoy se dio a conocer que Michael Keaton se encuentra en negociaciones para retomar el papel del Hombre Murciélago.

Así es, el veterano actor está en pláticas, según The Hollywood Reporter para retomar el manto del Caballero Oscuro, el cual portó en 1989 con la primera cinta del héroe dirigida por Tim Burton.

Según la publicación, Keaton podría firmar no sólo para la película donde el protagonista es Ezra Miller, sino que también podría estar en diferentes proyectos de la marca.

También lee: Fallece Joel Schumacher, director de Batman

El actor de "Dumbo" y "Birdman", entre otras muchas más, tendría una participación como un guia o mentor que empuja las cuerdas en la historia que se basa el comic "Flaspoint" en donde el velocista escarlata crea una onda temporal en donde no existe la Liga de la Justicia y por ende no hay un Superman, pero sí una guerra entre Wonder Woman y Auquaman donde Batman y Cyborg son los encargados de tratar de dar la paz a ese mundo.

Keaton fue el encargado de darle vida a Bruce Wayne en los filmes "Batman" y "Batman Returns" en donde tuvo como compañeros a Jack Nicholson y Kim Basinger en la primera y Danny DeVito y Michelle Pfeiffer en la segunda.

Pero el mundo de las películas de superhéroes ya es algo que a Keaton se le ha dado bien, ya que hay que recordar que también firmó para Marvel en donde le dio vida a Vulture en la película de "Spider-Man: Homecoming".

Por otro lado, este acercamiento por parte de la productora tendría mucho que ver luego de que Miller hiciera su aparición como Flash en el evento "Crisis en Tierras Infinitas" en la serie de "Arrowreverse" donde se planteó que el Batman de Burton era parte del la Tierra-89.

También lee: Con ejercicio y dieta, Robert Pattinson se prepara para "The Batman"

La cinta del corredor será dirigida por Andy Muschietti ("IT") y se espera que mantega la historia postapocalíptica y oscura que tiene la historieta que marcó un antes y después en el universo de DC Comics.

al