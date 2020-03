Han pasado muchos años desde la última vez que los amantes de "Back to the Future" ("Volver al futuro", en español) vimos la última aventura de Marty McFly y al Dr. Emmet Brown, por lo que no ha extrañado la sorpresa de los fans de la cinta obligada de Hollywood ante una fotografía de su reencuentro.

Haciendo una publicación refiriendo a que ambos iban a disfrutar de una noche de póquer, Christopher Lloyd, quien interpretó en la pantalla grande al científico de la máquina del tiempo en un DeLorean, en la imagen donde da un abrazo a Michael J. Fox.

La fotografía que en más de nueve horas ha superado los 74 mil Me Gusta cuenta con varios comentarios en los que los llaman leyendas y recuerdan la energía que necesitaba la máquina para hacer un viaje: 1.21 gigawatts.



Recordemos que el 21 de octubre de 2015 fue una de las últimas veces que pudimos presenciar un reencuentro entre las estrellas de "Volver al futuro", en el marco del 30 aniversario de la cinta que ha quedado en la memoria de varias generaciones.



Foto: REUTERS/Andrew Kelly, archivo

La primera película de "Back to the Future" se estrenó el 3 de julio de 1985 en Estados Unidos y contó con la dirección de Robert Zemeckis. El largometraje se hizo merecedor de un Premio Oscar a la Mejor Edición de Sonido.

Fue tal su éxito que se lograron rodar otras dos cintas así como un videojuego que funcionó como secuela de la trilogía.

Junto a Michael J. Fox y Christopher Lloyd la película contó con las actuaciones de Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Crispin Glover, Claudia Wells, James Tolkan, Wendie Jo Sperber, Billy Zane y Marc McClure, entre otros.

nrv