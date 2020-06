Cuando Leticia Perdigòn se enteró de la muerte se su amigo Héctor Suárez, un sentimiento de ahogo la invadió, eran las lágrimas provocadas al perder a su "Tirantitos", así lo llamaba, mientras que él la nombraba "Mi Rita bonita".

Para la actriz, su pérdida no sólo significa un vacío en el mundo de la actuación, sino la compañía de un ser entrañable, a quien conoció desde que ella era una joven y su mamá maquillaba a Suárez, hoy quien le dio la noticia, fue su hermano Enrique.

"No lo podía creer pero prendí la televisión y empecé a oír y como que me bloqué, veía sus imágenes y se me cerraba mi garganta, se me oprimió el pecho de no poder llorar y la verdad es que sí me han afectado la muerte de varios compañeros que últimamente han fallecido, pero la de Héctor me dolió hasta las entrañas", dijo Perdigòn en entrevista con EL UNIVERSAL.

Hace seis meses fue la última vez que vió al comediante, en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y se despidió sin saberlo, entonces él le prometió que volverían a trabajar juntos. Ambos compartieron escena en películas como "Longitud de Guerra", "México, México, ra ra ra", y "Lagunilla, mi barrio".

"Lo vi muy delgado y lo abracé, de esos abrazos bonitos que sientes cuando alguien te quiere mucho y le da gusto verte y entonces le pregunté que por qué tan delgado y dijo que estaba bien, que iba a hacer una serie con Luis de Llano y que me invitaría para trabajar ahí en algo con él", contó.

La actriz no ha podido hablar con la familia, a quienes conoce de cerca, aún recuerda que Héctor llevaba a sus pequeños a las locaciones y los consentía; hoy, debido a la crisis sanitaria, su despedida tendrá que ser a la distancia.

"Me duele mucho que haya sido en esta época tan difícil porque a pesar de que no me gustan las despedidas me hubiera gustado darle un abrazo a Héctor su hijo, a Julieta, a los chicos, a su primera esposa Pepita, que yo conocí y espero que esté bien, y a la segunda esposa también, a su familia en general".

Perdigòn considera que no es necesario hacerle un homenaje a su amigo, pues cree más en los reconocimientos en vida y ella se quedará con el recuerdo de sus últimas entrevistas, donde lo vio feliz. Los mayores valores que Suárez le aportó son la sencillez, lealtad y disciplina, pero sobre todo su calidad histriónica, que se quedará plasmada para las siguientes generaciones.

"En vida le aplaudí muchísimo y creo que le seguiremos aplaudiendo, le aplaudo desde aquí hasta donde quiera que esté y los aplausos más fuertes van a hacer los míos, lo juro", finalizó.

