"Los ángeles de Charlie", el reboot de las espías más célebres de la pequeña y gran pantalla, ha obtenido un insatisfactorio resultado en taquilla.

Con un presupuesto de 48 millones de dólares, el filme escrito, dirigido y producido por Elizabeth Banks solo ha logrado recaudar 56 millones de dólares a nivel mundial, con unas especialmente desastrosas cifras en su estreno con una taquilla doméstica de tan solo 8 millones de dólares.

Ante la nefasta respuesta de la crítica, Kristen Stewart, una de las cuatro protagonistas del filme, ha decidido manifestarse y dar su opinión respecto a la película en una entrevista al medio The Playlist.

"Bueno, si te soy sincera, creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena, de la que no estuviera orgullosa y que haya visto mucha gente, estaría destrozada", comenzaba explicando la actriz. "Afortunadamente, no tengo ninguna preocupación porque estoy muy orgullosa de ella", añadía Stewart.

Aunque no culpa exclusivamente a la controversia actual en torno al feminismo de los malos datos en taquilla, si afirma que esta ha dificultado en gran medida la promoción del filme.

"No ha sido fácil tener conversaciones sobre feminismo tremendamente politizadas en entrevistas de cinco minutos en televisión sobre 'Los ángeles de Charlie'", confesaba la intérprete antes de añadir, "Eran en plan, 'tío que solo queremos pasarlo bien'".

A pesar de que la actriz afirma no creer que la película vaya a tener secuelas, se considera muy orgullosa del resultado final.



