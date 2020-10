La filmación de la nueva entrega de “Jurassic World” en los Pinewood Studios en el Reino Unido se suspendió por dos semanas debido a casos de Covid-19 en el set de filmación.

El director Colin Trevorrow tuiteó el miércoles que hubo “algunas” pruebas positivas del virus. Agregó que los afectados arrojaron negativo poco después, pero que se tomarán un receso de todos modos para adherirse a los protocolos de seguridad.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020