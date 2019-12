"Joker", entre mejores películas del año según American Film Institute

American Film Institute ha anunciado las 10 mejores películas y series que se han realizado a lo largo de 2019 dentro del panorama audiovisual. La organización, que entregará los Premios AFI el próximo 3 de enero en Los Ángeles, ha destacado los últimos trabajos de directores como Martin Scorsese, Clint Eastwood o Quentin Tarantino junto a cintas medíaticas como "Joker" o aún inéditas en españa como "1917".

AFI también ha otorgado a "Parásitos" un reconocimiento especial, puesto que el aclamado filme de Bong Jon-hoo no entra entre los criterios de selección de la institución.

En el apartado cinematográfico, el AFI ha selaccionado como las mejores películas a "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Puñales por la espalda", "Once Upon a Time in Hollywood", "Historia de un matrimonio", "Richard Jewell", "Joker" o "1917". De las diez seleccionadas, sólo ha dos dirigidas por mujeres: "The Farewell", de Lulu Wang, y "Mujercitas", de Greta Gerwig.

Para la institución, lo mejor del año en pequeña pantalla ha estado en las plataformas. "Game of Thrones", "Succession", "Veep", "Chernobyl", "Watchmen", "Así nos ven", "Creedme", "Fosse/Verdon", "The Crown" y "Pose" son, para el American Film Institute, las mejores series del 2019, con permiso de "Fleabag", que, al igual que "Parásitos", ha obtenido una mención honorífica puesto que la serie de Phoebe Waller-Bridge queda fuera de los criterios del AFI.

Éstas son las 10 mejores películas del año para el American Film Institute:



MEJORES PELÍCULAS

"1917"

"The Farewell"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Historias de un matrimonio"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Mujercitas"

"Puñales por la espalda"

"Richard Jewell"



MENCIÓN ESPECIAL

"Parásitos"

Éstas son las 10 mejores seres del año para el American Film Institute:



MEJORES SERIES

"Así nos ven"

"Creedme"

"Chernobyl"

"The Crown"

"Fosse/Verdon"

"Game of Thrones"

"Pose"

"Succession"

"Veep"

"Watchmen"



MENCIÓN ESPECIAL

"Fleabag"

