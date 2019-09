Joaquin Phoenix se mostró emocionado en su arribo al Festival Internacional de Cine de Toronto (Tiff). El actor llegó al prestigioso certamen para hablar sobre "Joker", su más reciente filme que ya obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia.

Durante su intervención en el escenario, el intérprete de 44 años quiso rendir honores a su fallecido hermano River, quien se convirtió en su inspiración para llegar al cine.

"Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo y tenía una copia VHS de una película llamada 'Toro Salvaje', me sentó y me hizo verla. Y al día siguiente me despertó y me obligó a verla de nuevo. Y dijo: 'Vas a comenzar a actuar de nuevo, esto es lo que tienes que hacer'. Él no me preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque la actuación me ha dado una vida increíble", confesó.

River Phoenix fue una de las grandes promesas de Hollywood en los años '90. A su corta edad, ya se había convertido en ganador en el Festival de Venecia y fue nominado al Oscar y al Globo de Oro. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Cuenta conmigo" (1986), "Idaho: el camino de mis sueños", "Indiana Jones y la última cruzada" (1989) y "Un lugar en ninguna parte" (1988). Pero su adicción a las drogas le terminó costando la vida.

En 1993, con 23 años, falleció producto de una sobredosis cuando visitaba The Viper Room en California. Su muerte conmovió a sus fanáticos y causó una profunda tristeza a sus familiares. Joaquin declaró sentirse "abrumado por la emoción" al pensar "en todas las personas que tuvieron una influencia tan profunda en mí", incluyendo a su hermano.

"Pensé en mi familia, en mis hermanas Rain, Liberty y Summer, quienes siguen siendo mis mejores amigas", añadió. El actor que ya ha obtenido tres nominaciones al Oscar, ha ganado un Globo de Oro y la Copa Volpi en el Festival de Venecia, ya se perfila como uno de los favoritos para obtener la anhelada estatuilla dorada a Mejor Actor el próximo febrero.

rad