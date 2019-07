Halle Bailey divide opiniones como la nueva Ariel en "La Sirenita"

La cantante de R&B Halle Bailey interpretará a Ariel en la versión de acción real del clásico "La Sirenita", informó este miércoles Disney, que raramente contrata actrices negras para el papel de princesas.

Bailey, de 19 años y que saltó a la fama bajo el ala de la diva del pop Beyoncé, dijo que interpretar este papel era un "sueño hecho realidad".

Lo dijo en una publicación en redes sociales que acompañó con una ilustración de la tradicional Ariel del dibujo animado, pero con piel oscura, ojos marrones y cabello negro.

El director Rob Marshall dijo que Bailey fue escogida tras una búsqueda extensiva y elogió su "extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa".

La noticia de la elección de Bailey dividió opiniones en redes sociales, algunos aplaudieron la decisión y otros confesaron sentirse incrédulos y hasta indignados con la noticia.

En la peli de Disney Ariel es pelirroja, con ojos azules y blanca. Que ahora la vaya a interpretar una actriz negra implica que no se vaya a parecer al dibujo animado y ESO es de lo que se queja la gente, no hay más.

Halle no tiene nada ver con la representación de la película que amamos #LittleMermaid pic.twitter.com/mSajASlbdW

No se trata de racismo, la sirenita nos marcó por su personalidad, imagen y todo lo que lleva su caricatura.

Honestamente, no me enoja que La Sirenita sea o vaya a ser negra, me saca de onda el hecho de cambiarle la imagen a un personaje que ya tiene 30 años de ser conocida con ciertos rasgos a una nueva que nada que ver con la Ariel de la cinta animada. pic.twitter.com/pIP2nObHsp

— Άνκερ Βλάχος (@AnkerVlahos) 4 de julio de 2019