Hablan del poder del cine en Venecia

Los festivales no sólo son películas y ruedas de prensa sino también las discusiones que surgen alrededor del cine y qué mejor cuando se pueden reunir en una misma mesa figuras como las del legendario director Brian de Palma, la cineasta libanesa Nadine Labaki y las actrices Rossy de Palma y Valeria Golino.

Bajo el tema “ver la vida a través de un lente diferente”, las personalidades hablaron de la forma en la que creen que el cine ha cambiado su vida y de cómo está evolucionando. Para Nadie Labaki, quién según contó nació y creció durante la guerra y muchas veces ni siquiera podían ir a la escuela pero tenían un video club abajo de su casa del que podían llevarse películas y sobrevir a base de ellas, “los filmes hacen que las personas experimenten realidades que son diferentes de las que están viviendo evitando dificultades y situaciones negativas. Ese es el poder del cine”, algo que ella vivió en carne propia.

Rossy De Palma dijo que para ella el cine ha sido mágico y transformó su vida por completo, “me ha dado mucha felicidad y ha sido el motor de mi existencia en muchos aspectos”. Valeria Golino apostó también por la diversidad artística que debe existir en la creación, “es algo crucial para el cine. Cualquier clase de diversidad debe ser bienvenida independientemente del género” y la actriz que también dirige dijo sentirse muy ofendida cuando le dicen que le van a dar un premio a Mejor Directora porque, “si me gano un premio no quiero que sea por ser mujer, sino porque he hecho bien mi trabajo y me lo merezco”. Algo que secundó Labaki, “la presencia de la visión de las mujeres en el cine es fundamental: lo que una mujer puede decir en una película a través de su perspectiva es muy diferente y extraordinario”.

Brian de Palma, por su parte, recordó su legado, “una película como Scarface ha dejado marca en las generaciones, siendo vista millones de veces y siendo capaz, más de treinta años después, de renovar su rol inspiracional hacia muchos mundos artísticos, desde la música hasta el cine. Por cosas como ésta es que entendemos el impacto social del cine y cómo lo que hacemos realmente cuenta”.

La Mostra proyecta "Ensayo de un crímen", de Luis Buñuel

En el marco de Venice Classics el Festival presentó en la Sala Volpi de el Lido el filme restaurado por la Cineteca Nacional en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

En este filme Buñuel da vida a una comedia negra acerca de las obsesiones, las memorias de la infancia y la idea de la muerte relacionada con el erotismo y la culpa. Esta película de Buñuel recibió el premio a mejor filme mostrado en Francia en 1956 y el Ariel a mejor fotografía para Agustín Jiménez en 1958.

